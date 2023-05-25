Скандал вокруг НКО „Слава Украине“, завещание Сависаара, как 31 год искали Майе из Ласнамяэ, подробности издевательств над детьми-инвалидами. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Все подробности большого скандала вокруг НКО „Слава Украине“.
Почему Эстония оказалась в долговом рабстве?
Какие сюрпризы преподнесло завещание Эдгара Сависаара?
История Майе с улицы Катлери, которую искали 31 год.
Рассказ мамы мальчика-инвалида, над которым издевались в Lille Kodu.
Что случилось в семье эстонского супергонщика Отта Тянака?
Как 90 лет назад в Таллинне ловили крупнейшую банду квартирных воров.
и многое другое.
Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.