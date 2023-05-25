Эстонский Экспресс
25.05.2023, 13:20

Скандал вокруг НКО „Слава Украине“, завещание Сависаара, как 31 год искали Майе из Ласнамяэ, подробности издевательств над детьми-инвалидами. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
ФОТО: Коллаж

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Все подробности большого скандала вокруг НКО „Слава Украине“.

  • Почему Эстония оказалась в долговом рабстве?

  • Какие сюрпризы преподнесло завещание Эдгара Сависаара?

  • История Майе с улицы Катлери, которую искали 31 год.

  • Рассказ мамы мальчика-инвалида, над которым издевались в Lille Kodu.

  • Что случилось в семье эстонского супергонщика Отта Тянака?

  • Как 90 лет назад в Таллинне ловили крупнейшую банду квартирных воров.

и многое другое.

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

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