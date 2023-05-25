МНЕНИЕ | Почему Россия не Америка, а Ирак

Многие сторонники России оправдывают ее агрессивные действия против соседей тем, что так поступают якобы все крупные державы, а особенно – США. Мол, длящиеся месяцами ракетные обстрелы Киева и уничтожение Мариуполя и Северодонецка ничем не отличается от бомбардировок Югославии, Ливии или Афганистана. И вообще: почему американцам напасть на Ирак можно, а россиянам на Украину нельзя?