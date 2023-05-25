Мнение
25.05.2023, 11:24

МНЕНИЕ | Почему Россия не Америка, а Ирак

 
Почему американцам можно, а россиянам нельзя?
Андрей Деменков
публицист
Владимир Путин, Саддам Хуcейн. Иллюстративный коллаж
Владимир Путин, Саддам Хуcейн. Иллюстративный коллаж
ФОТО: Фокус | Focus.ua

Что роднит Россию с Ираком в свете российско-украинской войны? В вопросе разбирался Андрей Деменков.

Многие сторонники России оправдывают ее агрессивные действия против соседей тем, что так поступают якобы все крупные державы, а особенно – США. Мол, длящиеся месяцами ракетные обстрелы Киева и уничтожение Мариуполя и Северодонецка ничем не отличается от бомбардировок Югославии, Ливии или Афганистана. И вообще: почему американцам напасть на Ирак можно, а россиянам на Украину нельзя?

Самое занятное в этом вопросе то, что озвучивающие его не подозревают, насколько схожи ситуации в Ираке и Украине. Только параллели получаются совсем не те, какие им видятся.

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