СЕГОДНЯ | Четвертьфинал на ЧМ по хоккею: повторение финала-2022 и очередное чудо от Латвии?
Сегодня на чемпионате мира по хоккею пройдут четвертьфиналы. Два из них состоятся в Риге, два - в финском городе Тампере, куда турнир окончательно переедет перед полуфиналами.
Матч 1/4 финала (Рига)
Швейцария - Германия 16:20
Швейцария заняла первое место в группе В (19 очков) и на четвертьфинал осталась в Риге. Альпийцы набрали отличный ход уже со старта турнира, когда в трех первых матчах вообще не пропускали голов. После шестой победы подряд они досрочно стали победителями группы, и на матч с Латвией не выставили ряд ведущих игроков.
Поражение от хозяев (3:4 ОТ) стало для Швейцарии первым на групповом этапе за два года - беспроигрышная серия составила 15 матчей.
Германия пробилась в плей-офф лишь в последнем туре. В первых турах немцам попадались фавориты, которым они не проигрывали в одну калитку, но и очков не набирали. Поворотным стал поединок с Данией в 4-м туре, который остался за Германией (6:4). Бундестим бросилась в погоню за датчанами и серией из четырех побед в итоге оказалась впереди и финишировала четвертой (12 очков).
Команды часто играют между собой, каждый сезон проводя по несколько матчей разного уровня. На чемпионатах мира за последние 10 лет встречались 4 раза. Перевес на стороне Швейцарии - победы в 2014-м (3:2), 2015-м (1:0) и в 2022-м (4:3 бул). Немцы были сильнее в 2021-м (в четвертьфинале - 3:2 бул).
В прошлом году Швейцария вышла в плей-офф с первого места, Германия - следом за ней. Но в четвертьфинале оступились обе: альпийцы не совладали с американцами (0:3), немцы - с чехами (1:4).
Швейцария вылетала после первого же матча четвертьфинала в 2021-м (по буллитам от Германии) и в 2019-м (1:3 от Канады), зато в 2018-м добралась до финала и взяла серебро (поражение в финале от Швеции).
Германия сыграет в плей-офф четвертый раз подряд. Лучшее достижение за это время - четвертое место, когда прошли швейцарцев, но потом уступили Финляндии (1:2) и США (1:6).
Швеция - Латвия - 20:20
Шведы на классе разбирались с большинством оппонентов по группе, выиграли принципиальную дуэль у Финляндии (2:1 бул), но в матче за лидерство в группе А уступили американцам (3:4 ОТ) и остались вторыми (18 очков).
Путь Латвии в плей-офф был гораздо более трудным и волнительным. Хозяева ЧМ начали с поражений от Канады (0:6) и Словакии (1:2), Харийс Витолиньш внес коррективы в сочетания звеньев и игра команды улучшилась. В третьем туре Латвия впервые в истории ЧМ нанесла поражении Чехии (4:3 ОТ), что эмоционально очень встряхнуло команду. Зарядившись мощным позитивом и подгоняемые болельщиками латвийские хоккеисты взяли по 3 очка у Норвегии (2:1), Словении (3:2), Казахстана (7:0), а в решающей игре „на заказ“ обыграли и Швейцарию (4:3 ОТ). В конце третьего периоде Даугавиньш сравнял счет, а в овертайме Балцерс забросил решающую шайбу.
Латвия набрала 13 очков и стала третьей в группе В, оставив за бортом четвертьфинала Словакию и даже оказавшись выше Чехии.
Поскольку матчи ЧМ проходят в Риге, то на четвертьфинал сборная Латвии осталась дома, а вот шведам в день отдыха предстоял перелет из Тампере. Если „Тре Крунур“ пройдут дальше, то им вновь надо будет возвращаться в Финляндию.
Самые результативные игроки в составе шведов на этом турнире - Томмернес (0+10), Линдберг (3+5), Бергген и Раймонд (по 2+5). У Латвии выделяются Рудолфс Балцерс (1+7), Родриго Аболс (5+2) и капитан Каспарс Даугавиньш (3+3).
На протяжении десятилетий шведы регулярно оспаривали самые высокие места, неоднократно брали золото (в последний раз - на ЧМ-2018), но три предыдущих ЧМ для них сложились неудачно. В 2019-м - поражение в четвертьфинале от финнов (4:5), в прошлом году на той же стадии - от канадцев (3:4).
А в 2021-м в Риге скандинавы пережили настоящий провал, когда впервые в истории даже не вышли из группы (пятое место, на два очка отстали от Словакии).
Для сборной Латвии само попадание в плей-офф уже является отличным достижением. Ранее она всего четыре раза добиралась до 1/4 финала, где и завершала выступления. Впрочем, в плей-офф команда всегда давала бой фаворитам: в 2000-м дорогу перешли чехи (1:3), в 2004-м - шведы (1:4), в 2008-м - канадцы (2:4), а в 2018-м - снова шведы (2:3).
На мировых первенствах Латвия и Швеция встречались 17 раз, неоспоримый перевес у „Трех корон“ (+15=1-1). Ничью Латвия добыла на дебютном ЧМ-97 (1:1), а единственную победу - на ЧМ-2009 (3:2 бул). Кроме того, трижды они между собой играли на Олимпиадах, и всегда сильнее были шведы (на ОИ-2022 в Пекине - со счетом 3:2).
Матчи 1/4 финала (Тампере)
США - Чехия 16:20
Сборная США набрала 20 очков и оказалась единственной, кто сумел пройти групповой этап без поражений (6 побед в основное время плюс выигрыш в овертайме у Швеции). Она больше всех забросила (34 гола) и имеет лучшую разницу шайб (+26) среди всех участников.
Чехия спокойно обеспечила себе путевку в плей-офф, однако ее поражения в последних матчах от Швейцарии (2:4) и Канады (1:3) вкупе с победой Латвии над швейцарцами отбросили команду лишь на четвертую позицию в группе В (13 очков). Столько же набрала и Латвия, которая тоже имеет победу над чехами (4:3 ОТ).
Чех Кубалик с 12 (8+4) очками лидирует в гонке бомбардиров ЧМ, у Червенки - 9 (3+6) очков, у Кемпни - 7 (2+5). Кстати, по ходу турнира чехи из-за травм потеряли Хитила и Седлака.
Среди американцев выделяются Тайнан с 10 (1+9) пунктами, Гримальди с 9 (4+5), Готье с 8 (6+2) и Гарланд с 7 (2+5).
За последние 10 лет команды встречались на ЧМ 6 раз, перевес у Чехии (+4-2). Лишь раз они соперничали на групповом этапе, в остальных случаях - в плей-офф. В 2014-м Чехия победила в четвертьфинале (4:3), через два года на той же стадии американцы взяли верх по буллитам (2:1).
В прошлом году Чехия была сильнее и в группе (1:0), и в матче за бронзовые (8:4). Это первая медаль Чехии за несколько лет. Американцы же в последние годы дважды становились бронзовыми призерами - в 2018-м и 2021-м.
Канада - Финляндия 20:20
Предстоящий матч - повторение финалов трех предыдущих чемпионатов мира. В 2019-м и 2022-м золото доставалось финнам (3:1 и 4:3 ОТ), в 2021-м - канадцам (3:2 ОТ), хотя на том же ЧМ финны в группе добились победы (3:2 бул).
Столь ранняя встреча фаворитов обусловлена не слишком убедительным выступлением Финляндии. На своем льду главный фаворит турнира начал выступления с поражения от США (1:4), а позже уступил Швеции (1:2 бул). Зато финны хорошо размялись на Венгрии и Дании (по 7:1).
Канадцы стартовали с 6:0 над Латвией, а после того, как обеспечили себе путевку в плей-офф, могли проиграть Швейцарии (2:3) и даже Норвегии (2:3 бул). Зато на более принципиального соперника в лице чехов „Кленовые листья“ настроились лучше и одержали победу 3:1. К слову, в итоге Канада набрала меньше очков, чем Финляндия (15 против 16), зато в своей группе оказалась выше - второе место против третьего. От лишнего переезда перед четвертьфиналом финнов спасло то, что они являются хозяевами, поэтому всех соперников принимают в Тампере.
В составе канадцев результативностью выделяется защитник Уигар (3+6 очков), тогда как никто из нападающих не набрал больше 5 очков. У финнов 8 результативных передач имеет Рантанен, 7 (3+4) очков у Маннинена, 6 (1+5) - у Какко.
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