СЕГОДНЯ | Четвертьфинал на ЧМ по хоккею: повторение финала-2022 и очередное чудо от Латвии?

Матч 1/4 финала (Рига)

Швейцария - Германия 16:20

Швейцария заняла первое место в группе В (19 очков) и на четвертьфинал осталась в Риге. Альпийцы набрали отличный ход уже со старта турнира, когда в трех первых матчах вообще не пропускали голов. После шестой победы подряд они досрочно стали победителями группы, и на матч с Латвией не выставили ряд ведущих игроков.

Поражение от хозяев (3:4 ОТ) стало для Швейцарии первым на групповом этапе за два года - беспроигрышная серия составила 15 матчей.

Германия пробилась в плей-офф лишь в последнем туре. В первых турах немцам попадались фавориты, которым они не проигрывали в одну калитку, но и очков не набирали. Поворотным стал поединок с Данией в 4-м туре, который остался за Германией (6:4). Бундестим бросилась в погоню за датчанами и серией из четырех побед в итоге оказалась впереди и финишировала четвертой (12 очков).

Команды часто играют между собой, каждый сезон проводя по несколько матчей разного уровня. На чемпионатах мира за последние 10 лет встречались 4 раза. Перевес на стороне Швейцарии - победы в 2014-м (3:2), 2015-м (1:0) и в 2022-м (4:3 бул). Немцы были сильнее в 2021-м (в четвертьфинале - 3:2 бул).

В прошлом году Швейцария вышла в плей-офф с первого места, Германия - следом за ней. Но в четвертьфинале оступились обе: альпийцы не совладали с американцами (0:3), немцы - с чехами (1:4).

Швейцария вылетала после первого же матча четвертьфинала в 2021-м (по буллитам от Германии) и в 2019-м (1:3 от Канады), зато в 2018-м добралась до финала и взяла серебро (поражение в финале от Швеции).

Германия сыграет в плей-офф четвертый раз подряд. Лучшее достижение за это время - четвертое место, когда прошли швейцарцев, но потом уступили Финляндии (1:2) и США (1:6).

Швеция - Латвия - 20:20

Шведы на классе разбирались с большинством оппонентов по группе, выиграли принципиальную дуэль у Финляндии (2:1 бул), но в матче за лидерство в группе А уступили американцам (3:4 ОТ) и остались вторыми (18 очков).