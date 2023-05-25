ЧМ-2023: Латвия сенсационно обыграла Швецию и вышла в полуфинал
В четверг на чемпионате мира по хоккею прошли четвертьфиналы. Два из них состоялись в Риге, еще два - в финском городе Тампере, куда турнир окончательно переедет перед полуфиналами.
Матч 1/4 финала (Рига)
Швейцария - Германия 1:3
На седьмой минуте первого периода Максимилиан Кастнер вывел Германию вперед.
На 47-й секунде второго периода Йонас Зигенталер сравнял счет в матче. На 18-й минуте того же периода Джон-Джейсон Петерка снова вывел сборную Германии вперёд. Через минуту Нико Штурм сделал счёт 3:1.
Сборная Германии в полуфинале встретится с США. Игра пройдёт 27 мая.
Швеция - Латвия - 1:3
На 13-й минуте Данс Лочмелис вывел сборную Латвии вперед. В середине второго периода Тимоти Лильегрен восстановил равновесие. Несмотря на 5-минутное удаление, добиться большего во втором периоде шведы не смогли.
В третьем периоде Микс Индрашис и Янис Якс сделали счет 3:1 в пользу Латвии. Таким образом хозяева турнира преподнесли самую громкую сенсацию чемпионата!
Матчи 1/4 финала (Тампере)
США - Чехия 3:0
На 13-й минуте первого периода Мэтт Коронато вывел США вперед.
В середине второго периода Ник Пербикс удвоил преимущество США.
На 10-й минуте третьего периода Каттер Готье сделал счёт 3:0.
Канада - Финляндия 20:20
Предстоящий матч - повторение финалов трех предыдущих чемпионатов мира. В 2019-м и 2022-м золото доставалось финнам (3:1 и 4:3 ОТ), в 2021-м - канадцам (3:2 ОТ), хотя на том же ЧМ финны в группе добились победы (3:2 бул).
Столь ранняя встреча фаворитов обусловлена не слишком убедительным выступлением Финляндии. На своем льду главный фаворит турнира начал выступления с поражения от США (1:4), а позже уступил Швеции (1:2 бул). Зато финны хорошо размялись на Венгрии и Дании (по 7:1).
Канадцы стартовали с 6:0 над Латвией, а после того, как обеспечили себе путевку в плей-офф, могли проиграть Швейцарии (2:3) и даже Норвегии (2:3 бул). Зато на более принципиального соперника в лице чехов „Кленовые листья“ настроились лучше и одержали победу 3:1. К слову, в итоге Канада набрала меньше очков, чем Финляндия (15 против 16), зато в своей группе оказалась выше - второе место против третьего. От лишнего переезда перед четвертьфиналом финнов спасло то, что они являются хозяевами, поэтому всех соперников принимают в Тампере.
В составе канадцев результативностью выделяется защитник Уигар (3+6 очков), тогда как никто из нападающих не набрал больше 5 очков. У финнов 8 результативных передач имеет Рантанен, 7 (3+4) очков у Маннинена, 6 (1+5) - у Какко.
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