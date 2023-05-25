ВИДЕО | Звезда шведского хоккея, получивший по лицу клюшкой, спокойно поднял зуб со льда

Сборная Швеции по хоккею уступила США со счетом 3:4 в овертайме на чемпионате мира во вторник. Шведы заняли второе место в группе А, в четвертьфинале они сыграют с Латвией. Но болельщикам запомнился инцидент с Лукасом Рэймондом.

Шведский нападающий, который выступает за клуб НХЛ „Детройт Ред Уингз“, получил удар хоккейной клюшкой по лицу от американского игрока да так неудачно, что потерял зуб. Если бы любой другой спортсмен лежал бы от боли, 21-летний Рэймонд доказал, что хоккеисты сделаны из другого материала.

Вместо этого Рэймонд искал свой зуб на льду. Поскольку при этом изо рта у него хлынула кровь, вмешался арбитр и отправил спортсмена на скамейку запасных. После небольшого перерыва Рэймонд вернулся на лед, но его усилия не принесли победы Швеции.

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