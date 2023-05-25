Правда ли, что в Украине выпустили учебник истории страны с карикатурами на Зеленского на обложке?

„Проверено“ не смогло отыскать учебник с такой же обложкой ни на сайтах по продаже книг, ни в официальных украинских источниках. Есть издания с похожими названиями, но их заглавные иллюстрации полностью отличаются от той, что на виральном снимке. Кроме того, в нижней части обложки располагается логотип и подпись „Дитячі книги“ («Детские книги“), что, вероятнее всего, должно обозначать издательство, однако в открытых источниках мы не смогли найти о нём никакой информации. Получается, что существование такого детского учебника подтверждает лишь одна фотография, при этом книга на ней демонстрируется в закрытом виде.