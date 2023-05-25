Правда ли, что в Украине выпустили учебник истории страны с карикатурами на Зеленского на обложке?
В середине мая 2023 года в Сети появилось фото, где якобы показан детский учебник истории Украины, на обложке которого президент страны представлен в образе людей разных эпох. Мы проверили, реальна ли эта книга.
На снимке показано, как кто-то держит книгу с оранжевой обложкой, на которой написано: „История Украины для детей. От первобытных времён до наших дней“. Согласно популярной в соцсетях подписи, на четырёх изображениях запечатлена „эволюция от Зеленского-обезьяны до Зеленского в костюме“ (судя по всему, между ними показан Зеленский в образе рыцаря и космонавта). Авторы некоторых публикаций уже на основании одной обложки возмущаются тому, чему якобы учат украинских детей, и аплодируют составителю иллюстраций, а нередко добавляют: „А вы думали, они шутят про „выкопали Чёрное море“? Как бы не так, ещё подождите, выведут свою родословную до каких-нибудь инопланетян“. В соцсетях иногда подчёркивают, что это „не фотошоп“.
Подобные посты разошлись по Telegram-каналам, среди которых „Пуля» (176 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Шейх Тамир» (140 000), „Кот Костян — официальный канал» (101 000), „Украина.ру» (85 000), Putin TG Team (80 000), „Рита Эбзеева» (78 000), „Правда России» (63 000), „Сводка» (20 000) и „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация» (13 000). Встречается вирусное фото учебника на некоторых новостныхсайтах и форумах, на LiveJournal, в Twitter (как на русском, так и на английском языках), „Одноклассниках» и „ВКонтакте“ (тут, тут, тут, тут и тут).
„Проверено“ не смогло отыскать учебник с такой же обложкой ни на сайтах по продаже книг, ни в официальных украинских источниках. Есть издания с похожими названиями, но их заглавные иллюстрации полностью отличаются от той, что на виральном снимке. Кроме того, в нижней части обложки располагается логотип и подпись „Дитячі книги“ («Детские книги“), что, вероятнее всего, должно обозначать издательство, однако в открытых источниках мы не смогли найти о нём никакой информации. Получается, что существование такого детского учебника подтверждает лишь одна фотография, при этом книга на ней демонстрируется в закрытом виде.
Установить однозначный первоисточник вирусного снимка довольно непросто из-за множества различных формулировок подписи. Наиболее раннее появление фото, которое „Проверено“ смогло отследить, состоялось в русскоязычном Telegram-канале Gury__mood (12 000 просмотров) 12 мая в 13:05 по московскому времени. При этом публикация представляет собой репост от некоего пользователя по имени Артур Новиков (его профиль скрыт). Через четыре минуты снимок с аналогичной подписью опубликовали каналы „Одесское общественное телевидение Z» (6000) и „Шаман Раху» (3000), который ранее не раз фигурировал в разборах „Проверено“ в качестве распространителя и создателя фейкового контента.
В процессе поиска первоисточника мы наткнулись на комментарии под одним из постов во „ВКонтакте“ за 12 мая, где пользователь назвал снимок украинского учебника фотошопом и приложил несколько аналогичных фото, на которых человек в той же позе и той же одежде держит иные книги.
С помощью обратного поиска по картинкам „Проверено“ установило, что исходник снимка размещён на множестве сайтов по созданию фотомакетов, причём как платных, так и бесплатных (примеры тут, тут, тут, тут или тут). То есть любой пользователь может скачать файл макета, добавить туда концепт своей обложки для книги и посмотреть, как будет выглядеть это изображение на готовом продукте — в данном случае в руках девушки.
Таким образом, если бы этот украинский учебник истории с карикатурами на Владимира Зеленского существовал в реальности, то в Сети имелось хотя бы одно его настоящее фото или упоминание, а не макет, который может создать любой пользователь интернета, владеющий фотошопом.
Итог: Фейк