ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (455-й день) | ВСУ утверждают, что по-прежнему контролируют часть Бахмута
Подводим итоги 455-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За прошедшие сутки Россия нанесла по территории Украины 41 авиационный удар и 53 раза обстреляла ее из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.
Российская сторона продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло 26 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, отмечается в документе. На Запорожском и Херсонском направлениях Россия ведет оборонительные действия, указывает Генштаб ВСУ.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника 15 ударов, из них 3 - по зенитно-ракетным комплексам.
Также за прошедшие сутки украинские военные уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, 4 ударных БпЛА типа Shahed и 1 разведывательный дрон типа Zala, говорится в сводке.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях „и еще 3 важные цели противника. Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили российский военный вертолет Ка-52 стоимостью 16 млн долларов, заявляет Генштаб ВСУ.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не участвовали в проникновении диверсантов в Белгородскую область, но оказывали им поддержку и защищали украинскую границу, заявил газете The New York Times высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.
Американские власти изучают сведения об использовании американских машин во время недавней вооруженной вылазки проукраинских формирований на территории России, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
Как передает агентство Reuters, во время пресс-конференции в Вашингтоне Кирби также сообщил, что власти США ясно предупреждали украинских лидеров, что не одобряют подобное использование американской техники.
Российские власти заявили, что после проникновения группы вооруженных людей на территорию Белгородской области было уничтожено несколько американских боевых машин пехоты.
Минобороны РФ также опубликовало несколько фотографий разбитых американских автомобилей, хотя некоторые эксперты по оценке данных на основе открытых источников выражали сомнения в подлинности этих снимков.
Губернатор Белгородской области сообщил о сброшенном с беспилотника взрывном устройстве в областном центре. „В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля“, - написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
В Украине расследуют возможную роль Беларуси в насильственном перемещении детей с оккупированных Россией территорий, сообщили агентству Reuters в генеральной прокуратуре страны. „Факт и обстоятельства вывоза украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в так называемые „оздоровительные лагеря“ в Беларуси в настоящее время расследуются в рамках указанного уголовного производства“, - заявили в ведомстве.
Накануне белорусская оппозиция обвинила режим Александра Лукашенко в причастности к незаконной депортации детей из Украины. Как утверждалось в докладе оппозиционной организации Народное антикризисное управление, в лагеря на территории Беларуси из Украины были вывезены 2150 детей, в том числе, сироты от 6 до 15 лет.
Россия продолжит вести войну против Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, солидарна ли Москва с Западом в том, что нельзя допустить замораживания конфликта РФ с Украиной, Песков сказал: „Россия солидарна“. Он пояснил, что Кремль „рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами“.
Результатом войны России против Украины стали не „денацификация“ и „демилитаризация“, объявленные властями РФ целями „спецоперации“, а превращение Украины в „нацию, которая известна во всем мире“, а также увеличение численности украинских военных и повышение их профессионализма. Это следует из заявлений, сделанных главой ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным в интервью блогеру Константину Дятлову, обнародованном на портале Rutube вечером 23 мая.
„Денацификация Украины, о которой мы говорили... Мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. Это как греки во время процветания Греции.(…) Легитимизировали Украину“, - констатировал Пригожин.
„Что касается демилитаризации: если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, теперь у них 5000 танков, если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь 400 тысяч. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот, мы ее (…) милитаризировали„, - добавил он.
Совет Федерации РФ одобрил денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который устанавливает ограничения на количество обычных вооружений и боевой техники для стран-участниц. Этот документ был подписан странами НАТО и государствами Организации Варшавского договора, включая СССР, он вступил в силу в ноябре 1992 года. Россия приостановила действие ДОВСЕ в июле 2007 года. В марте 2015 года власти РФ объявили, что прекращают участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.
Над Белгородским районом система ПВО РФ сбила беспилотник на подлете к городу, сообщает в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. „По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы“, - говорится в сообщении.
Украина не может вступить в НАТО во время войны, заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая в среду на форуме в Брюсселе, организованном Немецким Фондом Маршалла. По его словам, „вопрос в том, что произойдет после войны“, поскольку „в альянсе имеются различные мнения“ на этот счет, а решение должно быть принято единогласно. Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на саммит НАТО в Вильнюсе, намеченный на 11 и 12 июля. В начале мая во время визита в Нидерланды Зеленский выразил надежду, что в Вильнюсе „будет сделано четкое послание о том, что после войны мы будем в НАТО“. Как заметил Столтенберг, „никто не знает, каким будет конечное решение саммита в Вильнюсе по этому вопросу“.
На будущей неделе начнется обучение украинских военных обращению с танками M1A1 Abrams, сообщил представитель Минобороны США Патрик Райдер американской радиостанции Voice Of America. Как рассказал другой высокопоставленный военный чиновник США на условиях анонимности, около 250 военнослужащих ВСУ на нынешней неделе прибудут в Германию, где они будут проходить обучение в течение 10 недель - управлять танками, маневрировать ими в общевойсковом бою и заниматься техническим обслуживанием. Учиться они будут на 31 танке Abrams, которые ранее в мае были доставлены в ФРГ. Другая партия из 31 танка M1A1 Abrams в настоящее время проходит дооснащение в США и будет поставлена в Украину осенью, сообщает радиостанция.
В боях за Бахмут погибли 10 тысяч бывших заключенных, оценил потери основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин. По его словам, в ЧВК „Вагнер“ завербовали 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Такая же доля потерь, по его словам, и среди других категорий наемников. На выходных глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин объявил о полном взятии Бахмута под контроль. „Мы полностью взяли весь город. От дома до дома, для того чтобы никто не мог упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят“, - заявил он.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что ВСУ по-прежнему контролируют часть города Бахмут, о полном захвате которого говорят представители российских войск.
„Наши защитники контролируют определенную часть района „Самолет“ в юго-западной части города“, - написала Маляр в своем телеграм-канале. По словам Маляр, „в течение дня [24 мая] наблюдается снижение интенсивности боев на флангах в пригородах Бахмута“. „Вместе с тем, нашим войскам удается понемногу продвигаться“, - утверждает замминистра обороны.
Маляр сообщила, что „враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, осуществляя постоянные обстрелы“. „В городе Бахмут снижено число вражеских штурмовых действий. Враг осуществляет замену подразделений“, - пишет Маляр.
Министерство обороны России заявило, что украинские беспилотные катера атаковали российский разведывательный корабль „Иван Хурс“ в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.
Как утверждает российское военное ведомство, в нападении принимали участие три украинских катера. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что „все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля“. Украинские военные заявления об атаке на корабль „Иван Хурс“ не комментировали.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 31 мая приступит к рассмотрению по существу дела в отношении пятерых иностранцев, воевавших в Донбассе на стороне Украины. Об этом в среду, 24 мая, сообщили журналистам в пресс-службе. Речь идет о шведе Матиасе Густавссоне, подданных Великобритании Джоне Хардинге, Дилане Хили и Эндрю Хилле, а также о гражданине Хорватии Векославе Пребеге.