ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (455-й день) | ВСУ утверждают, что по-прежнему контролируют часть Бахмута

Как передает агентство Reuters, во время пресс-конференции в Вашингтоне Кирби также сообщил, что власти США ясно предупреждали украинских лидеров, что не одобряют подобное использование американской техники.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не участвовали в проникновении диверсантов в Белгородскую область, но оказывали им поддержку и защищали украинскую границу, заявил газете The New York Times высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Российская сторона продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло 26 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, отмечается в документе. На Запорожском и Херсонском направлениях Россия ведет оборонительные действия, указывает Генштаб ВСУ.

Результатом войны России против Украины стали не „денацификация“ и „демилитаризация“, объявленные властями РФ целями „спецоперации“, а превращение Украины в „нацию, которая известна во всем мире“, а также увеличение численности украинских военных и повышение их профессионализма. Это следует из заявлений, сделанных главой ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным в интервью блогеру Константину Дятлову, обнародованном на портале Rutube вечером 23 мая.

Россия продолжит вести войну против Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, солидарна ли Москва с Западом в том, что нельзя допустить замораживания конфликта РФ с Украиной, Песков сказал: „Россия солидарна“. Он пояснил, что Кремль „рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами“.

Накануне белорусская оппозиция обвинила режим Александра Лукашенко в причастности к незаконной депортации детей из Украины. Как утверждалось в докладе оппозиционной организации Народное антикризисное управление, в лагеря на территории Беларуси из Украины были вывезены 2150 детей, в том числе, сироты от 6 до 15 лет.

В Украине расследуют возможную роль Беларуси в насильственном перемещении детей с оккупированных Россией территорий, сообщили агентству Reuters в генеральной прокуратуре страны. „Факт и обстоятельства вывоза украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в так называемые „оздоровительные лагеря“ в Беларуси в настоящее время расследуются в рамках указанного уголовного производства“, - заявили в ведомстве.

Губернатор Белгородской области сообщил о сброшенном с беспилотника взрывном устройстве в областном центре. „В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля“, - написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале

Минобороны РФ также опубликовало несколько фотографий разбитых американских автомобилей, хотя некоторые эксперты по оценке данных на основе открытых источников выражали сомнения в подлинности этих снимков.

„Денацификация Украины, о которой мы говорили... Мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. Это как греки во время процветания Греции.(…) Легитимизировали Украину“, - констатировал Пригожин.

„Что касается демилитаризации: если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, теперь у них 5000 танков, если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь 400 тысяч. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот, мы ее (…) милитаризировали„, - добавил он.

Совет Федерации РФ одобрил денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который устанавливает ограничения на количество обычных вооружений и боевой техники для стран-участниц. Этот документ был подписан странами НАТО и государствами Организации Варшавского договора, включая СССР, он вступил в силу в ноябре 1992 года. Россия приостановила действие ДОВСЕ в июле 2007 года. В марте 2015 года власти РФ объявили, что прекращают участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

Над Белгородским районом система ПВО РФ сбила беспилотник на подлете к городу, сообщает в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. „По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы“, - говорится в сообщении.