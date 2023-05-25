Православная церковь Украины будет праздновать Рождество 25 декабря

Изменения не коснутся Пасхи и некоторых других праздников, в частности Троицы.

Решение о переходе на новый календарь было принято на архиерейском соборе, против перехода проголосовал один епископ, еще один воздержался.

Формально потом переход еще должен одобрить поместный собор церкви 27 июля 2023 года с участием мирян, однако предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний сообщил „Би-би-си“, что вопрос уже решен и с 1 сентября начнет действовать другой календарь.

В феврале Синод украинской Греко-католической церкви (УГКЦ) постановил, что с 1 сентября 2023 года церковь переходит на новый стиль для праздников с фиксированными датами.

Приходы, которые еще не готовы к такому шагу, смогут с разрешения своего епископа до сентября 2025 года праздновать фиксированные по времени праздники по старому стилю.

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