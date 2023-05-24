Эксперт: отставание уровня жизни в России от ее ближайших соседей будет возрастать(1)
Кандидат экономических наук Николай Кульбака анализирует в издании „Спектр“ отставание уровня жизни в России от ее ближайших соседей.
C 16 по 18 мая в Узбекистане прошло уникальное событие, которого не было в Центральной Азии уже 12 лет. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) провел в Самарканде свое ежегодное собрание и бизнес-форум под названием ‘Investing in Resilience’, что на русский язык можно перевести как „Инвестиции в устойчивость“. Впрочем, слово resilience имеет множество значений, таких как упругость, гибкость и сопротивляемость. Само по себе это мероприятие говорит об интересе к региону, который в этом году получил неожиданный толчок к развитию, вызванный релокацией тысяч россиян в соседние с Россией страны, особенно те, которые не требуют для въезда заграничный паспорт.
К этому форуму, который сам по себе оказался очень интересным, была приурочена публикация очередного отчета ЕБРР, большая часть которого была посвящена инфляции и экономическому росту в странах ЕБРР (в отчет включены данные по 37 странам Европы, Средиземноморья и Центральной Азии).
Поскольку в отчете были помещены данные за 2022 год, то было интересно сравнить с последним прогнозом, который был опубликован в отчете ЕБРР в ноябре 2021 года.
Как видно из таблицы, большинство стран в 2022 году ухудшило свой экономический рост по сравнению с прогнозом, сделанным в конце 2021 года. Кроме России и Украины ожидаемо почти 5 процентных пунктов (англ. percentage point — единица, применяемая для сравнения величин, выраженных в процентах; например, если инфляция в одном году составила шесть процентов, а в следующем — восемь процентов, то говорят, что она выросла на два процентных пункта, хотя в обычном „процентном“ исчислении она выросла на одну треть) потеряла Беларусь, получившая вместо незначительного роста в 0,2 процента падение реального ВВП на 4,7 процента.
В целом, по странам ЕБРР падение по сравнению с прогнозом составило 0,5 процентных пунктов.
Причины отклонения от прогноза вполне понятны — это военные действия и связанная с ней инфляция, поразившая страны, связанные с Россией или Украиной торговыми отношениями.
Впрочем, некоторые страны получили серьезную прибавку от релокации российских граждан и от увеличения торговли с Россией. Главные бенефициары здесь — это Грузия и Армения. И это неслучайно. Именно в эти страны устремился поток российских релокантов. Для их сравнительно небольшого населения (в каждой из них проживает около 3 млн человек) это оказалось огромной величиной, существенно сказавшейся на росте ВВП. Много россиян приняли также Казахстан и Турция, но эти страны намного больше по населению (Казахстан — 18 миллионов, а Турция — вообще более 80 миллионов) и на их ВВП приток мигрантов сказался незначительно. Точно так же мы не видим никакого прироста для 30-миллионного Узбекистана, крупнейшей из стран в Центральной Азии.
Тем не менее, несмотря на рост инфляции, разрыв торговых связей и введение санкций, экономика стран ЕБРР показала в 2022 году неплохой рост ВВП на 3,3 процента.
Каков же прогноз на будущее делают экономисты ЕБРР?
Экономика рассматриваемых стран продолжит свой рост, кризиса в ближайшие два года не ожидается.
И это хорошая новость для России, поскольку любой экономический кризис в соседних странах для российской экономики будет чрезвычайно болезненным. Однако Россия и дальше продолжит отставать от своих более успешных соседей.
Из всех приведенных в отчете стран соседями России по размеру ВВП на душу населения являются Румыния, Словакия, Турция, Казахстан, Болгария и Черногория.
По данным отчета, Россия в ближайшие несколько лет продолжит отставать от своих соседей по уровню жизни. Причем разрыв составит примерно два процентных пункта в год. За 2023−24 годы экономика России упадет на один процент, а ее соседи прибавят от четырех до восьми процентов. Так что скоро по уровню жизни России придется гнаться уже не за Румынией и Словакией, а за Казахстаном и Сербией.
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