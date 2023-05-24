Эксперт: отставание уровня жизни в России от ее ближайших соседей будет возрастать

C 16 по 18 мая в Узбекистане прошло уникальное событие, которого не было в Центральной Азии уже 12 лет. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) провел в Самарканде свое ежегодное собрание и бизнес-форум под названием ‘Investing in Resilience’, что на русский язык можно перевести как „Инвестиции в устойчивость“. Впрочем, слово resilience имеет множество значений, таких как упругость, гибкость и сопротивляемость. Само по себе это мероприятие говорит об интересе к региону, который в этом году получил неожиданный толчок к развитию, вызванный релокацией тысяч россиян в соседние с Россией страны, особенно те, которые не требуют для въезда заграничный паспорт.

К этому форуму, который сам по себе оказался очень интересным, была приурочена публикация очередного отчета ЕБРР, большая часть которого была посвящена инфляции и экономическому росту в странах ЕБРР (в отчет включены данные по 37 странам Европы, Средиземноморья и Центральной Азии).

Поскольку в отчете были помещены данные за 2022 год, то было интересно сравнить с последним прогнозом, который был опубликован в отчете ЕБРР в ноябре 2021 года.

Как видно из таблицы, большинство стран в 2022 году ухудшило свой экономический рост по сравнению с прогнозом, сделанным в конце 2021 года. Кроме России и Украины ожидаемо почти 5 процентных пунктов (англ. percentage point — единица, применяемая для сравнения величин, выраженных в процентах; например, если инфляция в одном году составила шесть процентов, а в следующем — восемь процентов, то говорят, что она выросла на два процентных пункта, хотя в обычном „процентном“ исчислении она выросла на одну треть) потеряла Беларусь, получившая вместо незначительного роста в 0,2 процента падение реального ВВП на 4,7 процента.

В целом, по странам ЕБРР падение по сравнению с прогнозом составило 0,5 процентных пунктов.

Причины отклонения от прогноза вполне понятны — это военные действия и связанная с ней инфляция, поразившая страны, связанные с Россией или Украиной торговыми отношениями.