ВИДЕО | ЧЭ по баскетболу: „Садам“ потерпел крупное поражение, судьба бронзовых медалей решится в пятницу

Хозяева активно начали игру в местном спортивном зале, потому что в середине первой четверти они выигрывали со счетом 11:7 перед 843 зрителями. Через десять минут хозяева проигрывали 19 : 21.

После небольшой паузы баскетболисты Виймси быстро забросили три подряд дальних броска, и в середине второй четверти подопечные Герта Кулламяэ впервые выигрывали с двузначным счетом. Матч продолжился в том же темпе.

„Садам“, сыгравший 14 матчей за 41 день, в лучшем случае в третьей четверти находился на расстоянии десяти очков, но в последующие минуты гости технично решили пару ситуаций из-под кольца, и разрыв снова начал увеличиваться. Перед решающими десятью минутами счет на табло был 73:53 в пользу гостей. В игре изменений не было, и Виймси выиграл матч со счетом 95:72.

Решающая игра серии начнется в пятницу в 19:30 в спортивном центре Forus в Виймси.

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