ВИДЕО | ЧЭ по баскетболу: „Садам“ потерпел крупное поражение, судьба бронзовых медалей решится в пятницу
В бронзовой серии чемпионата Эстонии по баскетболу Paf „Виймси/Спортланд“ обыграла в Пярну“ Садам“ со счетом 95:72. Счет в серии 2:2, решающий матч состоится в пятницу во Виймси.
Хозяева активно начали игру в местном спортивном зале, потому что в середине первой четверти они выигрывали со счетом 11:7 перед 843 зрителями. Через десять минут хозяева проигрывали 19 : 21.
После небольшой паузы баскетболисты Виймси быстро забросили три подряд дальних броска, и в середине второй четверти подопечные Герта Кулламяэ впервые выигрывали с двузначным счетом. Матч продолжился в том же темпе.
„Садам“, сыгравший 14 матчей за 41 день, в лучшем случае в третьей четверти находился на расстоянии десяти очков, но в последующие минуты гости технично решили пару ситуаций из-под кольца, и разрыв снова начал увеличиваться. Перед решающими десятью минутами счет на табло был 73:53 в пользу гостей. В игре изменений не было, и Виймси выиграл матч со счетом 95:72.
Решающая игра серии начнется в пятницу в 19:30 в спортивном центре Forus в Виймси.
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