Перехват российских „зомби“: как живет авиабаза НАТО в Эстонии

Эстонская авиабаза „Эмари“, на которой сегодня базируются „Тайфуны“, во времена холодной войны была базой советских ВВС. В близлежащем лесу до сих пор есть кладбище, где на могилах советских летчиков вместо надгробий установлены хвостовые оперения их самолетов: МиГ-15 и МиГ-17.

В данном случае тревога оказалась ложной, поскольку „зомби“ развернулся на север и стал удаляться от границ НАТО.

„Обычно подобное поведение объясняется одной из трех причин, - говорит командир звена Скотт Макколл с базы королевских ВВС в Лоссимуте в Шотландии. - Либо они не подали нам план полета, либо они отказываются кричать [отвечать на запросы], либо просто не реагируют на диспетчеров. А иногда - все три причины разом“.

Полномасштабное вторжение России в Украину вынудило НАТО предпринять меры по обеспечению безопасности своих восточных границ. Цель миссии проста: удержать Россию от вторжения куда-либо еще, особенно в страны НАТО, например, в одну из трех балтийских стран или Польшу.

Это - рабочий момент Сил быстрого реагирования операции „Азотиз“, миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Она занимается охраной северо-восточных границ Альянса, которые российские самолеты регулярно проверяют на прочность.

Тут же вся компания встает и перемещается в соседнее помещение, где многочисленные экраны с пометкой „НАТО. Секретно“ мерцают, переваривая потоки поступающих данных.

Летчики расслабляются: ноги на столе, в руках кружки с кофе, народ перешучивается. Тем временем на экране Рейчел только что вернулась из парикмахерской, а Росс чем-то явно расстроен. В дверном проеме появляется чья-то голова и спокойно объявляет: „Зомби идет на север из Калининград а“.

В небольшой комнате отдыха экипажей, расположенной в здании рядом со взлетно-посадочной полосой авиабазы „ Эмари “, работает телевизор. Показывают какие-то старые эпизоды сериала „Друзья“.

Задача, стоящая перед пилотами, сложна и требует неустанного внимания. После того, как Финляндия вступила в Альянс, число стран НАТО, имеющих выход к Балтике, достигло семи. А вскоре их станет восемь, после того как к ним присоединится и Швеция.

Но у России все еще есть два стратегических плацдарма на Балтике: это второй город страны Санкт-Петербург и эксклав Калининград (бывший прусский Кенигсберг) с окружающей его территорией, которая сейчас просто кишмя кишит ракетами и другой военной техникой.

Российские истребители Су-27, воздушно-десантные и грузовые самолеты непрерывно курсируют туда-сюда над Балтийским морем, постоянно держа ВВС НАТО в напряжении.

„Вот так, сидим, задрав ноги, кофе пьем, а тут как раз и зазвучит тревога, - говорит один из младших пилотов „Тайфуна“, попросивший не называть его имени. - Мы реагируем на любой сигнал так, как если бы это была реальная проблема: бежим к самолету, надеваем снаряжение, запускаем двигатели, пристегиваемся, говорим с башней [диспетчерской], говорим с Шефом по рации, получаем разрешение. а затем выруливаем и взлетаем так быстро, как только можем“, - рассказывает он.

Все машины находятся в полной боевой готовности и могут подняться в воздух в любой момент.

Внутри ангара другой пилот идет к одному из „Тайфунов“. Все машины находятся в полной боевой готовности и могут подняться в воздух в любой момент.

Командир звена Рич Лиск указывает на длинную гладкую ракету, закрепленную на боку фюзеляжа. „Это - „Метеор“, - говорит он. - В эксплуатации с 2018 года. В передней части расположена радиолокационная головка самонаведения, в задней части - силовая установка с ПВРД [прямоточный воздушно-реактивный двигатель]“.

Ракеты поменьше, предназначенные для ближнего воздушного боя, угрожающе сидят на законцовках крыла.

Так что же на самом деле происходит, когда пилоты приближаются к российским „зомби“? Вряд ли хоть кому-то захочется выпустить ракету и тем самым начать Третью мировую войну?