Мистический Ида-Вирумаа, где приключений хватит на всех

Чуть отклонившись от берега моря, можно отправиться в город Йыхви, где, помимо прочего, находится Йыхвиский концертный зал , наполненный культурой. В концертном зале в разное время можно насладиться театральными постановками, музыкой, танцевальным искусством и многим другим.

А если отправиться из этих мест на север, обязательно стоит посетить скалистое побережье, поскольку там есть несколько мест-рекордсменов – обрыв Онтика, самый высокий в Балтийском глинте, и Валасте, самый высокий в Эстонии водопад. Жемчужина скалистого побережья – мыза Сака , которая предлагает расслабляющий спа-отдых и приятные прогулки на лоне природы.

От Айду рукой подать до центра Kiviõli Seikluskeskus . Комплекс построен в промзоне, а летом зимний горнолыжный спуск становится настоящей меккой приключений, где взрослые и дети всех возрастов развлекаются с утра до ночи, ведь здесь есть из чего выбрать: от транспортного городка до самого длинного в Эстонии спуска на тросе.

Всего в 2 км от Шахтного музея находятся так называемые фьорды Эстонии, то есть водная страна Айду. Ландшафт Айду уникален для приключений, там можно путешествовать не только по суше, но и по воде. Закрытый сланцевый карьер предлагает 30 км каналов для водных походов. Здесь лучшие гиды в походах пешком, на джипах или по воде – мастера приключений Adrenaаtor .

Чтобы получить более полное представление об отрасли, стоит начать с Музея сланца в Кохтла-Ярве – там умеют рассказать про этот иной мир. Далее стоит отправиться прямо под землю, в Эстонский шахтный музей в Кохтла-Нымме . „Магниты“ музея – экскурсоводы, бывшие горняки, и машины в рабочем состоянии, которые одна за другой демонстрируются в переходах шахт.

Треугольник приключений, предлагающий самые насыщенные впечатления в Эстонии, – Кохтла-Нымме, Айду и Кивиыли –исчез бы уже с туристической карты, если бы полукоксовая гора, шахта и карьер были закрыты в обычном порядке. К счастью, в умах местных жителей они породили несколько ярких идей, и бывшие промышленные районы превратились в туристические достопримечательности.

Двигаясь дальше на восток, можно добраться до местечка Тойла с прекрасной природой. Исторический парк Ору в Тойла во все времена был одним из самых посещаемых парков уезда. Летом в виртуальной реальности „VR Toila 1938“ можно увидеть, как выглядел до Второй мировой войны расположенный в парке замок К. Пятса. Если задержаться здесь подольше, стоит посетить Toila Spa hotell, где можно насладиться спа-удовольствиями, поиграть в мини-гольф и отведать вкусностей, например, в летнем гриль-павильоне Mio Mare.

Еще до Нарвы по дороге есть несколько мест, которые стоит посетить – например, Силламяэ. Городской музей Sillamäe Muuseum – лучший способ познакомиться с некогда закрытым городом. И, конечно же, нельзя его покинуть, не посетив Морской бульвар и набережную, где кроме зон отдыха и игр есть еще и смотровая вышка. Всего в 10 минутах езды от Силламяэ находится Синимяэ и посвященный военной истории музей Sinimägede Muuseum. Снаружи небольшой дом, а внутри большая история, о которой также рассказывается в известном фильме „1944“.

Любимая остановка курортников – Нарва-Йыэсуу, так как здесь самый длинный в Эстонии морской курортный пляж (около 10 км!). Если летняя жара слишком докучает, можно укрыться от солнца в сосновом бору у моря, где на дюнах сооружены стильные места для отдыха и кострища. Однако, если погода совсем не располагает к пребыванию на воздухе, согреться можно круглый год, например, в Medical Spa hotell, расположенном в историческом здании, а также в Meresuu Spa hotell.

Нарву-Йыэсуу и Нарву соединяет река Нарва, и уже несколько лет из одного города в другой можно путешествовать речным трамвайчиком Caroline, подкрепляясь в буфете и слушая рассказы аудиогида о достопримечательностях и истории края.