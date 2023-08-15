Молодые люди рассказывают, почему не хотят детей: было бы безумием рожать только для того, чтобы эстонцев было больше

Летом мне исполнится 27 лет. Большинство моих друзей такого же возраста. И только у одного из них есть ребенок.

Мы говорим о рождении детей, когда не видимся в течение долгого времени. Если кто-то из нашего круга общения ждет ребенка, это, скорее, исключение. А говорить об исключениях всегда интересно.

Я ходила в разные школы и кружки, жила в разных местах, у меня довольно большой круг общения. И среди моих ровесников очень мало людей, которых в 27 лет воодушевила бы идея родить первого ребенка. Которые в разгар всевозможных кризисов были бы рады узнать, что их жизнь станет еще сложнее, не зная, насколько именно. „In this economy?“ и „In this climate?“ (“В этой экономике?“ и „В этом климате?“ — прим. перев.) — спрашивают молодые люди.

„Ребенок — это роскошь“

27-летней Лийзе* дети не нравились, еще когда она была подростком. „В какой-то момент я начала думать, что, может, я и не ненавижу детей и что они хорошие, но потом появились и другие аргументы, почему я не хочу детей“.

Первая причина — деньги. „Не то чтобы ребенку обязательно были нужны модные хобби и прочее, но нужно иметь возможность сидеть с ним дома, когда он болеет. Нужно позволять себе хорошо проводить время, потому что время — это деньги. И я, и мой парень зарабатываем выше среднего по Эстонии, но я не могу себе представить, что мне хватает времени и денег, чтобы заботиться о ребенке или платить няне“.

Вторая причина — ненависть к капитализму. „Я бы не хотела произвести на свет еще одного человека, которому придется работать до смерти в этом бардаке“.