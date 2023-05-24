24.05.2023, 16:59
„Вписали себя в блокнотик истории“. Сборная Латвии вышла в четвертьфинал: от мурашек до эйфории
ФОТО: | Scanpix
Автор решающего гола в матче против Швейцарии латыш Каспарс Даугавиньш год назад был уверен, что на уровне сборных больше „не тянет“. Защитник Кристапс Зиле, блокируя бросок по воротам, получил травму - шайба попала ему в лицо. Однако несколько минут спустя он вернулся на площадку. Латвийские хоккеисты отдали в этом матче все силы - и после игры не скрывали эмоций.
23 мая сборная Латвии в решающем матче группового турнира против Швейцарии добилась нужного результата и пробилась в четвертьфинал Чемпионата мира - впервые с 2018 года. Матч завершился победой в овертайме 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0). Латвия финишировала на третьем месте в группе и теперь в четвертьфинале сыграет в Риге против Швеции. Матч состоится в четверг.