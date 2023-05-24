„Вписали себя в блокнотик истории“. Сборная Латвии вышла в четвертьфинал: от мурашек до эйфории

Автор решающего гола в матче против Швейцарии латыш Каспарс Даугавиньш год назад был уверен, что на уровне сборных больше „не тянет“. Защитник Кристапс Зиле, блокируя бросок по воротам, получил травму - шайба попала ему в лицо. Однако несколько минут спустя он вернулся на площадку. Латвийские хоккеисты отдали в этом матче все силы - и после игры не скрывали эмоций.