Мнение
24.05.2023, 14:26

МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Представим, что Путин сравнял Мустамяэ с землей...“

 
Сергей Ковальченко
журналист
Уничтоженный Бахмут
Уничтоженный Бахмут
ФОТО: NYT

Российская пропаганда уже почти неделю широко отмечает взятие украинского городка Бахмут. Это событие вагнеровцы даже сравнивали со взятием Красной армией Берлина в 1945 году, такое символическое значение придают ему в России. Правда, после взятия Берлина кончилась война, а после Бахмута этого точно не будет, отмечает журналист Сергей Ковальченко.

Между тем, численность довоенного населения Бахмута составляла около 70 тысяч человек, что сопоставимо с числом людей, живущих в Мустамяэ. Причем это был, пожалуй, самый кровавый для российской армии штурм в истории этой войны. Представьте, что агрессор 8 месяцев штурмовал Мустамяэ, сравнял его с землей и радуется этому, как великой победе.

В своем свежем интервью, основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обнародовал потери своего войска при взятии Бахмута. Напомним, что бои за этот населенный пункт продолжались около восьми месяцев. За это время, по данным Пригожина, было убито 10 тысяч заключенных и 10 тысяч вагнеровцев-контрактников. Если учесть, что раненых всегда в 2,5-3 раза больше, чем убитых, то только цифра вагнеровских потерь сопоставима с довоенным населением Бахмута. А ведь там воевали и части министерства Обороны, которое своих потерь не раскрывает.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии