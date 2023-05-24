МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Представим, что Путин сравнял Мустамяэ с землей...“

Между тем, численность довоенного населения Бахмута составляла около 70 тысяч человек, что сопоставимо с числом людей, живущих в Мустамяэ. Причем это был, пожалуй, самый кровавый для российской армии штурм в истории этой войны. Представьте, что агрессор 8 месяцев штурмовал Мустамяэ, сравнял его с землей и радуется этому, как великой победе.

В своем свежем интервью, основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обнародовал потери своего войска при взятии Бахмута. Напомним, что бои за этот населенный пункт продолжались около восьми месяцев. За это время, по данным Пригожина, было убито 10 тысяч заключенных и 10 тысяч вагнеровцев-контрактников. Если учесть, что раненых всегда в 2,5-3 раза больше, чем убитых, то только цифра вагнеровских потерь сопоставима с довоенным населением Бахмута. А ведь там воевали и части министерства Обороны, которое своих потерь не раскрывает.