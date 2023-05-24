24.05.2023, 14:26
МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Представим, что Путин сравнял Мустамяэ с землей...“
ФОТО: NYT
Российская пропаганда уже почти неделю широко отмечает взятие украинского городка Бахмут. Это событие вагнеровцы даже сравнивали со взятием Красной армией Берлина в 1945 году, такое символическое значение придают ему в России. Правда, после взятия Берлина кончилась война, а после Бахмута этого точно не будет, отмечает журналист Сергей Ковальченко.
Между тем, численность довоенного населения Бахмута составляла около 70 тысяч человек, что сопоставимо с числом людей, живущих в Мустамяэ. Причем это был, пожалуй, самый кровавый для российской армии штурм в истории этой войны. Представьте, что агрессор 8 месяцев штурмовал Мустамяэ, сравнял его с землей и радуется этому, как великой победе.