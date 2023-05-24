Новости России
24.05.2023, 14:15

Путину показали карту Европы, где нет Эстонии. А Крым - турецкий

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Карта Европы 17 века
Карта Европы 17 века
ФОТО: Erakogu

Президент России Владимир Путин 23 мая встретился с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Они поговорили об Украине. Зорькин „рискнул“ показать президенту карту, составленную при французском короле Людовике XIV, — и сказал, что на этой карте нет Украины. Путин согласился.

Зорькин на встрече с Путиным показал ему карту Европы, на которой нет Украины. „У нас в Конституционном суде нашлась копия карты XVII века, составленная при Людовике XIV. То есть это середина XVII века, составленная самими французами. Почему я привез ее, Владимир Владимирович: там нет Украины!“ - сказал Зорькин. Путин согласился.

К тому же на карте нет и Эстонии. До 1721 года Эстония входила в состав Швеции, а после Северной войны стала частью Российской империи.

При этом на карте 17 века полуостров Крым принадлежит Турции.

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