Волки напали на собаку прямо во дворе хутора, животному потребовалась операция

Волки посетили двор в ночь на понедельник. „На камере слышно, как в три часа ночи начинают лаять наши собаки и видно, что такса бегает по двору. Другая собака, лайка, в ту ночь была на цепи, но через 10 минут ее порвала. До этого во дворе можно было увидеть бегающих и таксу, и волка, но в какой-то момент лай таксы прекратился и, вероятно, она была укушена. Через мгновение видно, как волк бежит от дома к сараю, а следом за ним лайка. Потом нам удалось выбежать самим и поймать собак“, — описывает произошедшее хуторянин Кайдо Кала.