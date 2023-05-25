Звери
25.05.2023, 09:25

Волки напали на собаку прямо во дворе хутора, животному потребовалась операция

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Волк. Иллюстративное фото
Волк. Иллюстративное фото
ФОТО: PatrickLauzon photographe | Shutterstock

В ночь на 22 мая три волка отправились на охоту на хутор в волости Халлисте (Вильяндимаа), в результате чего серьезно пострадал домашний питомец одного из хуторских хозяйств, пишет Maaleht со ссылкой на Эстонское общество охотников.

Волки посетили двор в ночь на понедельник. „На камере слышно, как в три часа ночи начинают лаять наши собаки и видно, что такса бегает по двору. Другая собака, лайка, в ту ночь была на цепи, но через 10 минут ее порвала. До этого во дворе можно было увидеть бегающих и таксу, и волка, но в какой-то момент лай таксы прекратился и, вероятно, она была укушена. Через мгновение видно, как волк бежит от дома к сараю, а следом за ним лайка. Потом нам удалось выбежать самим и поймать собак“, — описывает произошедшее хуторянин Кайдо Кала.

Волки погнались за собакой и покусали ее. В конце концов, псу удалось скрыться под машиной, где волки уже не могли его достать. Когда хозяин прибыл на место происшествия, волки ретировались. Утром 23 мая при осмотре у ветеринара выяснилось, что таксе все же требуется операция.

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