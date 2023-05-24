Капитан сборной Латвии о выходе в четвертьфинал: когда в мире происходят ужасные вещи, мы дарим хоккейный праздник

Как уже сообщалось, сборная Латвии в решающем матче группового этапа чемпионата мира одолела в овертайме Швейцарию со счетом 4:3. Победа позволила хозяевам турнира выйти в четвертьфинал с третьего места в группе. В 1/4 финала сборная Латвии сыграет с командой Швеции.

„Эмоции от победы - супер. Мы играли дома и при полных трибунах, которые гнали нас вперед. Тяжело описать эмоции от выхода в четвертьфинал на домашнем ЧМ. Хоккейный праздник в Риге продолжается, и мы рады, что будем играть тут еще.

У нашей сборной есть командный характер, и тяжелая работа перебивает мастерство. Мы работали и выкладывались на протяжении всего матча, бросались под шайбы и помогали друг другу, что и позволило нам оставаться в игре и забросить нужные шайбы.

Наличие полных трибун очень важно для нас. Наши болельщики гонят нас вперед и придают нам уверенности. Даже когда мы проигрывали 2:3, они все равно продолжали нас поддерживать, кричать и заводить.

По моему мнению, мы вышли в 1/4 благодаря характеру, усердной работе, физическому состоянию и нашим болельщикам.

В ситуации когда, в мире происходят ужасные вещи, мы можем подарить жителям Латвии хоккейный праздник и много положительных эмоций. Я надеюсь, что жители Латвии продолжат нас поддерживать и дальше“, - поделился эмоциями капитан латвийской сборной.

Даугавиньш в этом матче забросил третью шайбу, которая принесла сборной Латвии необходимую ничью за пять минут и четыре секунды до конца основного времени.

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