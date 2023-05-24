ВИДЕО | Кричалки и танцы: болельщики сборной Латвии празднуют выход сборной в четвертьфинал ЧМ по хоккею

Сборная Латвии сыграет в 1/4 финала чемпионата мира в пятый раз. Ранее она доходила до этой стадии в 2000, 2004, 2009 и 2018 годах. За выход в полуфинал команда Харийса Витолиньша поспорит со сборной Швеции 25 мая.

Примерно столько же человек, сколько вчера могло поместиться на трибунах „Арены Рига“ (9 178 по официальным данным), было и снаружи, где к чемпионату мира была оборудована фан-зона с большими экранами и сценой.

Расклад для латвийской сборной перед решающим матчем был предельно ясен. Чтобы опередить Словакию и выйти в плей-офф, требовалось набрать минимум одно очко против Швейцарии, которая на тот момент уже не имела турнирной мотивации (досрочно стала победителем группы).

Ничья в основное время устроила хозяев первенства - они набрали одно очко и точно попадали в плей-офф. А развязка матча наступила на третьей минуте овертайма, когда Латвия играла „4 на 3“.

Численный перевес реализовал Рудолфс Балцерс - 4:3, заставив болельщиков кричать от радости и аплодировать стоя. Несмотря на рабочий день, болельщики задержались на концерте у арены и праздновали победу, а возле арены образовались пробки из машин.

В самом городе было намного тише, большинство болельщиков отправились домой или в Cтарый город, где находится много баров и клубов. Люди шли и кричали: „Латвия, Латвия“. В целом празднование было скромное, оно и понятно, впереди четвертьфинал против Швеции.

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