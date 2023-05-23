Лукашенко рассказал о своей болезни и заявил, что умирать не собирается

„А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего. Караник улыбается: лечится три дня“, — сказал он на совещании по вопросам здравоохранения. Он добавил, что у него не было возможности лечиться из-за плотного графика и „все это накопилось“. „Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучаться со мной будете очень долго“, — предупредил Лукашенко.

Как напоминает РБК, Лукашенко несколько дней не появлялся на публике после визита в Москву на 9 Мая. В тот день его участие в программе праздника было сокращено — он не пришел на завтрак иностранных лидеров, который устраивал Кремль, а после возложения цветов в Минске не стал выступать с традиционной речью.



14 мая Лукашенко пропустил церемонию на День флага, герба и гимна Белоруссии, однако на следующий день посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. У него была забинтована рука, говорил он хрипло.



Накануне белорусский президент заявил, что 24 мая планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Минск ничего о состоянии здоровья Лукашенко ранее официально не сообщал.



Александру Лукашенко 68 лет, он руководит Белоруссией с июля 1994 года. В 2014 году Лукашенко сделали операцию на колене, а в 2020-м президент сообщил, что бессимптомно переболел коронавирусом. В том же году, отвечая на слухи о госпитализации Лукашенко, его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила: „Традиционное — не дождетесь“.





