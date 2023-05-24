Честное интервью с директором нарвской эстонской школы: Нарва для приезжих педагогов - авантюра

Поэтому здесь учатся и будут учиться дети из эстонских семей и дети, для которых родители хотят стопроцентного эстонского образования - и в этом понятии заложен далеко не только язык.

Да. Министерство с этими аргументами согласилось. Поэтому было принято решение оставить эстонскую гимназию и эстонскую основную школу - не просто островками, где говорят по-эстонски, но и культурным пространством с эстонским мышлением и ценностями: создать уютную эстоноязычную атмосферу.

Так получилось, что когда в Нарве начали планирование государственных гимназий, сначала хотели построить одну. Была бы гимназия на 800 учебных мест, огромная, но в тот момент нарвские эстонцы возмутились. Потому что мы знаем, сколько эстонцев в Нарве живет, их очень мало. В этом году в эстонскую основную школу поступил только один ребенок, у которого оба родителя эстонцы. Один! По классам их может быть три-четыре, но не особенно больше. Просто потому что это Нарва . И если бы они все учились в школе, в которой 800 учеников, 20 эстонцев и 780 - русских, то добиться того, что там было бы не просто эстоноязычное образование , но и некая культурная среда, было бы непросто. И эстоноязычное население забило тревогу: если это будет так, то эстонское образование в Нарве просто погибнет. Т.е. юридически это было бы эстоноязычным образованием, учитывая нынешнюю реальность и реформу, но по существу, будем честными, в нашей реальности было бы сложно сохранить здесь эстонскую культуру и ментальность.

RusDelfi побеседовал с Ирене Кяосаар , которая с сентября возглавит две основные школы и гимназию в качестве директора. Стоит упомянуть однако, что нынешние руководители двух основных школ - Эстонской основной школы и Ваналиннаской государственной школы - тоже останутся на своих местах, выполняя функции управляющих этими образовательными учреждениями.

Приведу пример. Мы сотрудничаем с Эстонским обществом Нарвы, которое объединяет нарвских эстонцев. И когда мы в последний раз с ними встречались, и я была до слез рада, услышав от них, что, наконец-то, они видят и верят, что у эстонского образования в Нарве есть будущее. Т.е. несмотря на то, что в этой школе будут учиться в основном дети из русскоязычных семей, это ученики, которые пришли в гимназию или из языкового погружения или из других школ, владеющие эстонским языком и сделавшие выбор в пользу эстонского образования: и это далеко не только язык, это определенная ментальность. И если ученик мотивирован, если он сам идет конкретно за этим, то в этой среде создать такую атмосферу будет проще. Даже проводя интервью с учителями, которые выразили желание прийти работать в нашу школу, мы обязательно обговаривали и тот момент, что кроме цели хорошо преподавать предметы на эстонском, у нас есть не менее важная цель - чтобы здесь царила эстонская культура и ментальность, сохранить аутентичную эстоноязычную среду.

Понятно, что решение о том, что следует оставить конкретно эстонские основную школу и гимназию, было принято задолго до того, как государство совершило крутой поворот в сторону окончательного перехода на эстонский язык обучения. Теперь речь идет о том, что все дети будут обучаться на эстонском языке, и произойдет естественное смешение. Как в этой ситуации сохранить в Нарве eestimeelsust (“эстонскость“)? Какие возможности для этого видит эстонская община?

Если брать Ваналиннаскую государственную школу, то это школа, работающая по методу раннего языкового погружения, где с первого класса дети учатся на эстонском, в какой-то момент добавляя в программу предметы на русском. В данный момент 5-9 классы учатся и на русском языке 40-50%, но когда будет переход на эстонский язык обучения, все поменяется. И это одна из целей министерства в плане централизованного управления всеми этими школами - когда начнется переход, то мы сможем и учителей распределять, согласно потребностям всех этих школ. Это удобно и эффективно, если система единая.

Кроме цели хорошо преподавать предметы на эстонском, у нас есть не менее важная цель - сохранить аутентичную эстоноязычную среду. Ирене Кяосаар

При этом в Нарве не принято противопоставлять эти вещи, разделяя русских и эстонцев. Особенно остро это чувствуют политики, которым нужно быть осторожными в высказываниях, чтобы не столкнуть в противостоянии две общины…

И я очень это понимаю! Я тоже часто думаю о том, как высказать эту мысль таким образом, чтобы никого не задеть и не обидеть. У нас был сложный выбор, когда мы устанавливали одним из критерием приема учащихся в нашу школу их владение эстонским языком на уровне В1. Мы реально долго думали, ставить этот критерий или нет, потому что, вроде как, никого не хочется дискриминировать и обижать, не хочется создавать ситуацию, что мы какие-то особенные и нам нет дела до остальных. С другой стороны, если мы говорим о том, что хотим сохранить эстонское образование в Нарве для детей из эстонских семей, которые здесь живут, и даже увеличить процент эстоноязычных семей в Нарве, то нам придется эти требования вводить. Потому что - увы - даже приезжающие сюда на работу из других регионов специалисты не перевозят в Нарву семьи и детей как раз из-за страха того, что здесь нет достаточной образовательной эстоноязычной среды. И сейчас мы работаем над этим: над созданием этой среды. Чтобы к нам приезжали эстонцы, которые нам тут очень нужны. Разумеется, у нас есть учителя, у которых родной язык русский, но им тоже полезно, чтобы они получали от эстонских коллег эстоноязычное общение.

Как вы решили вопрос с кадрами? Какие критерии выбора учителей ставили, откуда эти учителя приехали, сколько из них местных?

Все учителя могли участвовать в рамках открытого конкурса. Два главных критерия стали для нас основными: чтобы это был профессионал в сфере преподавания своего предмета и чтобы он владел эстонским языком на очень хорошем уровне.