ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (454-й день) | Минобороны РФ объявило, что нападавшие в Белгородской области разгромлены. Русский добровольческий корпус: Операция продолжается

Корреспондент FT: в „Русском добровольческом корпусе“ говорят, что операция на Белгородчине продолжается, и отрицают потери

Корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер сообщает, что он говорил по телефону с лидером „Русского добровольческого корпуса“ Денисом Никитиным, в прошлом известным как ультраправый экстремист, и тот, по его словам, „был в хорошем настроении и совсем не звучал так, будто 70 его бойцов уничтожены [как заявляло во вторник российское Минобороны]“. Также Никитин сказал, что операция продолжается.

Позже в интервью Всемирной службе Би-би-си Миллер рассказал, что распространяемые Минобороны РФ видео, по словам бойцов, искажают реальную ситуацию. „Они утверждают, что никого из бойцов не теряли. Эту информацию на данный момент тоже проверить невозможно. Но то, что я смог поговорить с ними по телефону, означает, что по крайней мере часть из них остаются в живых“, - добавил журналист.