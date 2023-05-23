ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (454-й день) | Минобороны РФ объявило, что нападавшие в Белгородской области разгромлены. Русский добровольческий корпус: Операция продолжается
Подводим итоги еще одного дня войны.
В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции, объявленный в регионе после вторжения „диверсантов“.
Минобороны РФ заявило, что „подразделение украинского националистического формирования“, которое вторглось на территорию Белгородской области, „заблокировано и разгромлено“.
Корреспондент FT: в „Русском добровольческом корпусе“ говорят, что операция на Белгородчине продолжается, и отрицают потери
Корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер сообщает, что он говорил по телефону с лидером „Русского добровольческого корпуса“ Денисом Никитиным, в прошлом известным как ультраправый экстремист, и тот, по его словам, „был в хорошем настроении и совсем не звучал так, будто 70 его бойцов уничтожены [как заявляло во вторник российское Минобороны]“. Также Никитин сказал, что операция продолжается.
Позже в интервью Всемирной службе Би-би-си Миллер рассказал, что распространяемые Минобороны РФ видео, по словам бойцов, искажают реальную ситуацию. „Они утверждают, что никого из бойцов не теряли. Эту информацию на данный момент тоже проверить невозможно. Но то, что я смог поговорить с ними по телефону, означает, что по крайней мере часть из них остаются в живых“, - добавил журналист.
При нападении на Белгородскую область погибли двое военнослужащих, еще четверо ранены, пишет „Коммерсант“.
Жители Грайворонского района, где произошли столкновения с „украинскими диверсантами“, начали возвращаться в свои дома, рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Вчера он сообщал, что большая часть населения района уехала. При этом официальную эвакуацию местные власти не объявляли.
„Грайворон и Головчино — жители вернулись в свои дома. А жителей Гора-Подол, Глотово и Козинки вернем централизованно в ближайшее время“, — заявил Гладков, добавив, что во время визита в район осмотрел „трофей, американский с немецкими крестами, который отбили наши у украинцев“.
Фотографию „трофея“ глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.
СК возбудил уголовное дело по шести статьям (в том числе о теракте) из-за нападения „диверсантов“ на Белгородскую область.
Африканские страны предлагают Киеву согласиться начать переговоры с Москвой без вывода российских войск.
Боррель: ЕС с марта поставил Украине 220 тыс. снарядов из миллиона обещанных на год
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил журналистам, что страны ЕС в рамках плана, согласованного в марте, уже поставили Украине 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет.
Он не уточнил типы этих боеприпасов; AFP позже цитировало его фразу об „артиллерийских боеприпасах различных калибров“. В марте страны ЕС обещали Украине поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в течение ближайшего года, при этом не уточнялось, идет ли речь снарядах всех калибров или только самого ходового - 155 мм.
В начале года руководство западных стран много обсуждало отставание темпов производства боеприпасов от их расхода в Украине.
Госдума приняла поправки об изъятии загранпаспортов у призывников.
Владимир Зеленский приехал на передовую в Донбасс — на линию обороны Угледар-Марьинка.
В Авдеевке из-под завалов извлекли тела двух погибших.
Об этом сообщил руководитель Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.
Также есть сообщения о женщине в тяжелом состоянии.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ:
В течение суток войска РФ нанесли 25 авиационных ударов и совершили более 20 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины. Ракетных ударов не было.
На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 16 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои идут в Бахмуте и Марьинке.
Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них три — по зенитно-ракетным комплексам.
ВСУ уничтожили четыре российских беспилотника типа „Шахед“. Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще три важные цели противника.