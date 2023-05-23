Правда ли, что Джо Байден случайно призвал голосовать за Дональда Трампа?
В конце апреля 2023 года соцсети заполонило видео, на котором Байден как будто по ошибке агитирует за своего предшественника на посту президента США. Мы проверили подлинность вирусной записи.
Сообщается, что во время своей предвыборной речи действующий президент США оговорился и произнёс: „Мы не можем переизбраться… Мы не можем выиграть эти выборы. Извините, мы можем только переизбрать Дональда Трампа“. Telegram-канал „ЗеРада“ (207 000 просмотров на момент написания этого текста) уточняет: Байден якобы признал, что ему не удастся выиграть выборы в следующем году, на встрече в штате Миссури. „Спич был настолько глупым, что в конце засмеялись собравшиеся на его выступление сторонники Демократической партии“, — добавил канал Putin TG Team (62 000 просмотров).
Подобные публикации появились и в других каналах, среди которых „Прямой эфир» (648 000 просмотров), „Всевидящее око Украина» (334 000), „Правдивости» (213 000), Ateo Breaking (187 000), „Первый народный» (153 000), Voblya (151 000), „Пуля» (144 000), „Дядя Слава» (138 000), „Скотт Риттер в Telegram» (137 000), „Кирилл Фёдоров / Война история оружие» (114 000), „С места событий» (99 000), „Сводки Юрия Подоляки» (97 000), „Яков Кедми» (88 000), „Что произошло?» (88 000), „Сплетница» (77 000) и „Украина.ру» (75 000). Во „ВКонтакте“ пользователи разместили более полусотни таких постов, причём роликом поделились паблики „Телеканала 360», а также изданий „Абзац» и „Собственный корреспондент». В Twitter отрывок выступления Байдена набрал миллионы просмотров. Новости о предполагаемой оговорке американского президента встречаются и на сайтах российских СМИ — среди них „Аргументы недели» и „Утренний юг».
О планах вновь баллотироваться на пост президента США на выборах 2024 года Байден объявил 25 апреля 2023 года, а экс-президент Дональд Трамп начал свою предвыборную кампанию ещё в январе. Хотя ролик с „оговоркой“ Байдена завирусился в конце апреля 2023 года, российские СМИ писали о нём ещё в 2020-м, когда политик ещё даже не стал единым кандидатом на выборах от Демократической партии.
Так, более трёх лет назад сайт EADaily сообщал, что политик „в очередной раз продемонстрировал неспособность чётко выражать свои мысли“: якобы на встрече с избирателями 8 марта 2020 года в Сент-Луисе, штат Миссури, Байден заявил о необходимости переизбрать президента Трампа на новый срок. Тогда также распространялось видео с теми же словами демократа, но снятое с другого ракурса. У себя в твиттере Трамп даже репостил отрывок, который опубликовал Дэн Скавино, занимавший тогда должность советника президента и директора социальных сетей Белого дома. Действующий на тот момент президент написал: „Я согласен с Джо!“
Но оговаривался ли Байден в 2020 году?
Вирусное видео ещё три года назад проверяли фактчекеры Reuters, CNN, Associated Press, Washington Post, а также журналист телеканала RTVI (а сейчас главный редактор „Проверено“) Илья Бер — все они пришли к выводу, что вирусный ролик был обрезан ради создания манипуляции. Байден действительно выступал в Миссури (но не в Сент-Луисе, а в Канзас-Сити) и на самом деле произносил слова о переизбрании Трампа, но они были вырваны из контекста. На YouTube-канале победителя президентских выборов 2020 года есть полная запись его речи, и целиком фраза звучала так:
Если вы хотите кандидата, который объединит эту партию, который проведёт прогрессивную и позитивную предвыборную кампанию и превратит эти праймериз из состояния негативных атак в кампанию, сфокусированную на том, за что мы [выступаем]... Потому что мы не можем переизбрать… Мы не можем выиграть эти выборы — извините, мы можем только переизбрать Дональда Трампа, — если мы будем участвовать в этой постоянной перестрелке среди своих. Это должна быть позитивная кампания, так что присоединяйтесь к нам.
То есть кандидат от демократов говорил о том, что если внутри партии не прекратятся междоусобицы, то народ США переизберёт президента-республиканца Трампа.
В 2020 году твит Скавино с обрезанным видео и неверным указанием города Сент-Луиса стал первой публикацией в Twitter, получившей предупреждение о медиаманипуляции в соответствии с новой политикой компании. При этом в последующих постах Скавино утверждал, что „видео не подвергалось манипуляциям“, и соглашался с тем, что „Twitter создал опасный прецедент“.
Итог: Вырвано из контекста