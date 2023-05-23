Правда ли, что Джо Байден случайно призвал голосовать за Дональда Трампа?

Так, более трёх лет назад сайт EADaily сообщал , что политик „в очередной раз продемонстрировал неспособность чётко выражать свои мысли“: якобы на встрече с избирателями 8 марта 2020 года в Сент-Луисе, штат Миссури, Байден заявил о необходимости переизбрать президента Трампа на новый срок. Тогда также распространялось видео с теми же словами демократа, но снятое с другого ракурса. У себя в твиттере Трамп даже репостил отрывок, который опубликовал Дэн Скавино, занимавший тогда должность советника президента и директора социальных сетей Белого дома. Действующий на тот момент президент написал: „Я согласен с Джо!“

О планах вновь баллотироваться на пост президента США на выборах 2024 года Байден объявил 25 апреля 2023 года, а экс-президент Дональд Трамп начал свою предвыборную кампанию ещё в январе. Хотя ролик с „оговоркой“ Байдена завирусился в конце апреля 2023 года, российские СМИ писали о нём ещё в 2020-м, когда политик ещё даже не стал единым кандидатом на выборах от Демократической партии.

Но оговаривался ли Байден в 2020 году?

Вирусное видео ещё три года назад проверяли фактчекеры Reuters, CNN, Associated Press, Washington Post, а также журналист телеканала RTVI (а сейчас главный редактор „Проверено“) Илья Бер — все они пришли к выводу, что вирусный ролик был обрезан ради создания манипуляции. Байден действительно выступал в Миссури (но не в Сент-Луисе, а в Канзас-Сити) и на самом деле произносил слова о переизбрании Трампа, но они были вырваны из контекста. На YouTube-канале победителя президентских выборов 2020 года есть полная запись его речи, и целиком фраза звучала так:

Если вы хотите кандидата, который объединит эту партию, который проведёт прогрессивную и позитивную предвыборную кампанию и превратит эти праймериз из состояния негативных атак в кампанию, сфокусированную на том, за что мы [выступаем]... Потому что мы не можем переизбрать… Мы не можем выиграть эти выборы — извините, мы можем только переизбрать Дональда Трампа, — если мы будем участвовать в этой постоянной перестрелке среди своих. Это должна быть позитивная кампания, так что присоединяйтесь к нам.

То есть кандидат от демократов говорил о том, что если внутри партии не прекратятся междоусобицы, то народ США переизберёт президента-республиканца Трампа.

В 2020 году твит Скавино с обрезанным видео и неверным указанием города Сент-Луиса стал первой публикацией в Twitter, получившей предупреждение о медиаманипуляции в соответствии с новой политикой компании. При этом в последующих постах Скавино утверждал, что „видео не подвергалось манипуляциям“, и соглашался с тем, что „Twitter создал опасный прецедент“.

Итог: Вырвано из контекста