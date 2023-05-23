Лучано всегда был не столько умен, сколько сметлив: спортивный блогер об уходе Спаллетти из „Наполи“

Спаллетти покидает Наполи. Лучано всегда был не столько умен, сколько сметлив - умел прикинуть, куда ветер дует и не упустить своего. Тосканская крестьянская смекалка, которая помогла ему выдоить из того же „Интера“ все, что можно. Умный человек не станет говорить про газпромовский шлак и Миллера того, что выдал недавно тренер, все эти „мы с тобой одной крови“. А сметливый - там ведь не просто так „смета“ в корне - вполне. Помнящий о бабках, что получал в городе на Неве и понимающий, что если что, то туда можно будет еще съездить-подоить туземцев.

Но да речь не об этом, а о том, что когда сейчас говорят про желание Лучано будто бы попасть в „Ювентус“, то не учитывают двух факторов. Первый - де Лаурентис тоже не дурак и сейчас выдоит „синьру“ до конца, заставив заплатить все возможные неустойки. Второй - Спал говорит про желание отдохнуть год, а в Турине контракт у Аллегри действует до 2025-го.

И, если честно, при всей нелюбви к „Юве“, вторая часть сезона у него вышла пристойной, пусть и не блестящей и за год может поменять многое. Туринцы все равно будут главными (ок, может, вторыми после „Интера“) фаворитами на титул в новом сезоне, и попробуй потом оттуда сковырни Макса. Который, к слову, тоже из Тосканы...

Потому, мне кажется, что слова Спаллетти про годичный отдых - это выцеливание другого кита, пожирнее и, что уж там, поденежнее. Кита, который в последние пару недель объявил, что смены тренера этим летом не будет, а значит тот - назовем его „папа К.“ - отработает последний полагающийся по контракту сезон и повременит со сборной Бразилии, тем более, что в нее можно заскочить и летом 2024-го, ничего в перспективах команды на ЧМ-2026 эта пауза не изменит.

А там еще и „план Б“ нарисуется непременно. Скажем, если у Тухеля и дальше все будет так плохо в Мюнхене или шейхи летом 2024-го после еще одного сезона без победы в ЛЧ решат, что было бы неплохо позвать в Париж этого, как его там, который даже с „Наполи“ титул взял. Взять паузу после самого выдающегося успеха в карьере, успеха, который не повторить и выжать из этой паузы все, что можно - это вполне по-спаллеттиевски.