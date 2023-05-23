ПОДКАСТ | „Считаете, что выгорели? Попейте водички“: как отличить выгорание от стресса(4)
Менять профессию всегда сложно и страшно. В эфире подкаста „No Xaxa“ IT-рекрутер, основатель рекрутингового агентства и онлайн академии IT Talent Юлия Ёлкин вместе с ведущими Викторией Муске и Викторией Скрынник обсудили, как определить работу своей мечты, какие сомнения чаще всего одолевают во время карьерной перезагрузки и причем тут выгорание.
Слушайте подкаст:
Сейчас много говорят о выгорании, как о вещи с которой начался их карьерный переход. Верно ли это?
„Мне кажется, что сейчас зачастую люди путают стресс, усталость и выгорание. Не все, что сейчас называют выгоранием им является“ — прокомментировала рекрутер. Ёлкин предлагает разделять сильную усталость и выгорание. Для того, чтобы определить что именно с вам Юлия советует „попить водички, успокоиться, сходить в длительный отпуск, не меньше чем на месяц. При том важно в отпуске не отвечать на рабочие письма, звонки“. Если это не помогло, то это действительно выгорание и тут уже необходимо что-то делать.
С какими вопросами стоит приходить к консультанту, если решил менять профессию?
Юлия отметила, что к походу к карьерному специалисту не стоит относится как к пилюле, которая решит сразу все проблемы. „Задача консультанта направлять вас вопросами, помочь работать над собой. Например, мы всегда начинаем работу по карьерной перезагрузке с вопросов: кем бы вы хотели стать и „чтобы что?“». Эти вопросы помогают определить реальные потребности человека и разобраться заблуждается ли человек по поводу выбранного им карьерного трека или нет. Следующий вопрос, на который рекрутер предложила ответить слушателем „Как выглядит для вас успех?“. Этот наводящий вопрос сводит в общую картину предыдущие ответы, выявляет противоречия в нем.
Как сделать первый шаг? Что это может быть?
„Для начала можно выписать на листок свои навыки и умения, так называемые hard skills. Это может быть что угодно: умение фотографировать, работа в определенных программах, знание языков программирования. Затем перечислите свои soft skills - коммуникация, критическое мышление, умение решать проблемы. Это поможет понять в какой точке вы находитесь и что вам необходимо сделать, чтобы прийти к желаемому результату“ — посоветовала Ёлкин. В случае затруднения с выбором сферы работы, рекрутер посоветовала идти от обратного — определить, что вы точно не хотите.
О подкасте
No Xaxa - это несерьёзно-серьезный, молодёжный подкаст, в котором ведущие Виктория Муске и Виктория Скрынник пытаются разобраться в тонкостях жизни. Каждый выпуск девушки поднимают какую-то социальную проблему или ситуацию, спорят о разнице поколений и событиях в обществе, и вместе с приглашенным гостем выясняют, как быть и что делать, когда жизнь бросает тебе новый вызов.
Слушайте наш подкаст в Delfi Tasku, Spotify и Apple Podcasts.