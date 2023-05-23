Украинский партнер НКО „Слава Украине“ Геннадий Васькив: все обвинения — ложь и информационная операция Кремля

Васькив сообщил в интервью порталу , что его благотворительная организация работает с разными фондами и партнерами в странах Европы. Благодаря помощи эстонского фонда „Слава Украине“ (Slava Ukraini) были реализованы три больших долгосрочных проекта.

„Первый: 2300 комплектов военной формы по стандартам НАТО“, - сказал он и добавил, что по соображениям безопасности не будет назвать конкретные получившие форму военные подразделения.

Вторым направлением работы стал автотранспорт: внедорожники и машины скорой помощи, которые мы переоборудовали из обычных микроавтобусов, рассказал Васькив.

И третье направление — это продуктовые наборы (food-боксы) для жителей прифронтовых и деоккупированных городов и поселков.

„Один food-бокс был рассчитан на два человека на одну неделю жизни. Всего мы раздали 22600 таких наборов. То есть охватили помощью более 45 тысяч соотечественников“, - пояснил руководитель фонда „Все для перемоги“.

Васькив похвалил в интервью порталу dsnews.ua Эстонию, чья помощь в расчете на душу населения является одной из самых больших в мире. „И именно из-за такой активной позиции Эстонии по всем вопросам, касающимся поддержки Украины, в том числе вступления в НАТО, кремлевская пропаганда пошла в грязную информационную атаку и на страну, и на фонд Slava Ukraini. Из-за чего его деятельность, к сожалению, пока приостановлена“, - сказал волонтер.

Как отметил Васькив, западная помощь Украине сознательно дискредитируется кремлевской пропагандой, которая утверждает, что военная и финансовая помощь используется не по назначению, разворовывается.

„И когда люди воспринимают эти фейки как правду, меня это глубоко возмущает. Сколько военных мне звонили с благодарностью за совместную с эстонцами помощь, столько же потом спрашивали: „Почему о ваших фондах такое пишут? Пусть приедут и увидят все, что вы нам доставили“. Только почему-то не едут на передовую“, - сказал Васькив.