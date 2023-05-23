Украинский партнер НКО „Слава Украине“ Геннадий Васькив: все обвинения — ложь и информационная операция Кремля(16)
Украинский партнер эстонского НКО „Слава Украине“ и руководитель фонда „Все для перемоги“ (All For Victory) Геннадий Васькив в интервью украинской прессе назвал выдвинутые против него в Эстонии обвинения дезинформацией.
Васькив сообщил в интервью порталу , что его благотворительная организация работает с разными фондами и партнерами в странах Европы. Благодаря помощи эстонского фонда „Слава Украине“ (Slava Ukraini) были реализованы три больших долгосрочных проекта.
„Первый: 2300 комплектов военной формы по стандартам НАТО“, - сказал он и добавил, что по соображениям безопасности не будет назвать конкретные получившие форму военные подразделения.
Вторым направлением работы стал автотранспорт: внедорожники и машины скорой помощи, которые мы переоборудовали из обычных микроавтобусов, рассказал Васькив.
И третье направление — это продуктовые наборы (food-боксы) для жителей прифронтовых и деоккупированных городов и поселков.
„Один food-бокс был рассчитан на два человека на одну неделю жизни. Всего мы раздали 22600 таких наборов. То есть охватили помощью более 45 тысяч соотечественников“, - пояснил руководитель фонда „Все для перемоги“.
Васькив похвалил в интервью порталу dsnews.ua Эстонию, чья помощь в расчете на душу населения является одной из самых больших в мире. „И именно из-за такой активной позиции Эстонии по всем вопросам, касающимся поддержки Украины, в том числе вступления в НАТО, кремлевская пропаганда пошла в грязную информационную атаку и на страну, и на фонд Slava Ukraini. Из-за чего его деятельность, к сожалению, пока приостановлена“, - сказал волонтер.
Как отметил Васькив, западная помощь Украине сознательно дискредитируется кремлевской пропагандой, которая утверждает, что военная и финансовая помощь используется не по назначению, разворовывается.
„И когда люди воспринимают эти фейки как правду, меня это глубоко возмущает. Сколько военных мне звонили с благодарностью за совместную с эстонцами помощь, столько же потом спрашивали: „Почему о ваших фондах такое пишут? Пусть приедут и увидят все, что вы нам доставили“. Только почему-то не едут на передовую“, - сказал Васькив.
Васькив пообещал представить следствию все необходимые документы и результаты аудита. „У нас есть все необходимые документы, подтверждающие цены на товары и услуги, акты приемок-передач, фотоотчеты и т.д.“ - сообщил он.
У фонда „Все для перемоги“ в планах на ближайшее будущее закупка шести беспилотников для Сил специальных операций. Стоимость каждого от 16 до 20 тысяч долларов в зависимости от комплектации.
„Уже работаем в этом направлении. Российская пропаганда нас точно не остановит“. - заверил Васькив.
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