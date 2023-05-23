Губернатор Белгородской области: регион обстреливали из минометов и систем залпового огня. Главное о том, что известно на вторые сутки после нападения

Минобороны России 23 мая отчиталось о „разгроме украинских националистических формирований“, которые днем ранее „вторглись“ на территорию Белгородской области. „Медуза“ собрала информацию, известную на данный момент.

Накануне власти региона заявили, что в села Грайворонского городского округа вошла „диверсионно-разведывательная группа ВСУ“. Сообщалось о боях в населенных пунктах Глотово, Козинка и Гора-Подол. Ответственность за эту акцию взяли на себя легион „Свобода России“ и „Русский добровольческий корпус“ — формирования, воюющие на стороне Украины.

Как заявил на брифинге 23 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, вторгшиеся подразделения „были заблокированы и разгромлены“ с помощью авиации, артиллерии и отрядов прикрытия границы Западного военного округа. „Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации“, — сказал Конашенков.

По его словам, убиты более 70 „украинских террористов“, а также уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Представитель Минобороны добавил, что власти Украины решились на вторжение в Белгородскую область, „потерпев поражение в городе Артемовск“.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате нападения были ранены 12 мирных жителей. Еще одна женщина умерла в автобусе „во время эвакуационных мероприятий“. Вечером 22 мая глава области объявил о введении во всем регионе режима контртеррористической операции.

В полдень 23 мая Гладков сообщил, что „зачистка территории от последствий захода диверсионно-разведывательной группы продолжается“. По его данным, за сутки были „фактически отселены“ жители девяти населенных пунктов: это Грайворон, Новостроевка, Горьковское, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора-Подол, Замостье, Сподарюшино.

С утра 23 мая села Грайворонского городского округа продолжали находиться под „многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом“, рассказал губернатор.