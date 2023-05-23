Губернатор Белгородской области: регион обстреливали из минометов и систем залпового огня. Главное о том, что известно на вторые сутки после нападения
Минобороны России 23 мая отчиталось о „разгроме украинских националистических формирований“, которые днем ранее „вторглись“ на территорию Белгородской области. Издание „Медуза“ собрало информацию, известную на данный момент.
Минобороны России 23 мая отчиталось о „разгроме украинских националистических формирований“, которые днем ранее „вторглись“ на территорию Белгородской области. „Медуза“ собрала информацию, известную на данный момент.
Накануне власти региона заявили, что в села Грайворонского городского округа вошла „диверсионно-разведывательная группа ВСУ“. Сообщалось о боях в населенных пунктах Глотово, Козинка и Гора-Подол. Ответственность за эту акцию взяли на себя легион „Свобода России“ и „Русский добровольческий корпус“ — формирования, воюющие на стороне Украины.
Как заявил на брифинге 23 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, вторгшиеся подразделения „были заблокированы и разгромлены“ с помощью авиации, артиллерии и отрядов прикрытия границы Западного военного округа. „Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации“, — сказал Конашенков.
По его словам, убиты более 70 „украинских террористов“, а также уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Представитель Минобороны добавил, что власти Украины решились на вторжение в Белгородскую область, „потерпев поражение в городе Артемовск“.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате нападения были ранены 12 мирных жителей. Еще одна женщина умерла в автобусе „во время эвакуационных мероприятий“. Вечером 22 мая глава области объявил о введении во всем регионе режима контртеррористической операции.
В полдень 23 мая Гладков сообщил, что „зачистка территории от последствий захода диверсионно-разведывательной группы продолжается“. По его данным, за сутки были „фактически отселены“ жители девяти населенных пунктов: это Грайворон, Новостроевка, Горьковское, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора-Подол, Замостье, Сподарюшино.
С утра 23 мая села Грайворонского городского округа продолжали находиться под „многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом“, рассказал губернатор.
„По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров. В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах. Свет сейчас отсутствует в 14 населенных пунктах, к восстановительным работам приступим, когда позволит оперативная обстановка“, — написал глава области в телеграм-канале. Также он сообщил о продолжающихся обстрелах Белгородского и Борисовского районов, Валуйского и Шебекинского городских округов.
При этом Гладков опроверг сведения о прорыве новой „диверсионно-разведывательной группы“ в Борисовский район области. „Некоторые телеграм-каналы пытаются навести панику на людей. Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и министерство обороны не подтверждают эту информацию“, — написал он.
Следственный комитет после нападения на Белгородскую область возбудил уголовное дело по шести статьям УК: о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждении имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.
„Новая газета Европа“ со ссылкой на источник в Вооруженных силах РФ пишет, что к Белгородской области после „вторжения диверсионно-разведывательной группы ВСУ“ стянуты силы мотострелков (около 3200 бойцов и 20 единиц техники) и армейского спецназа (около тысячи человек и 40 единиц техники). В регион также направлены сотрудники „Альфы“ и „Вымпела“ Центра специального назначения ФСБ.
Во вторжении в Белгородскую область принимали участие „десять единиц бронетехники и группа пехоты ВСУ неустановленной численности“, пишет РБК со ссылкой на собеседников в региональном управлении МВД и территориальном отделе полиции. РБК и „Коммерсант“ приводят хронологию произошедшего по часам.
По словам источников изданий, атака началась в 6:00 по московскому времени 22 мая.
С 6:00 до 11:00 велся массированный обстрел города Грайворон.
В 11:30 танки ВСУ обстреляли пограничный пункт пропуска „Грайворон“, затем танковое подразделение вернулось в Украину.
В 11:40 со стороны Украины из РСЗО „Ураган“ обстреляли войсковую часть в военном городке Белгород-22 в 10 километрах от границы. В результате погибли двое военнослужащих и еще четверо получили ранения.
В 12:00 начался обстрел села Козинка, по нему выпустили около 60 мин калибра 120 миллиметров и столько же ракет из РСЗО „Ураган“. Затем туда зашли десять единиц бронетехники и пехота.
В 13:30 состоялось заседание оперативного штаба области, на котором ввели в действие план „Эдельвейс“. В это время подразделения Минобороны и Росгвардии блокировали села Козинка и Глотово.
В 16:30 в результате обстрела из РСЗО со стороны Украины было разрушено здание администрации Грайворона. Два человека получили ранения, среди них — замглавы администрации.
В 19:15 нападавших вытеснили из села Глотово в район Козинки.
Легион „Свобода России“, объявленный властями РФ „террористической организацией“, заявил днем 23 мая, что „продолжает освобождать Белгородскую область“ вместе с „Русским добровольческим корпусом“.
„Армия РФ ничего не смогла противопоставить группе патриотов-добровольцев, взявших в руки оружие и не побоявшихся в открытую пойти против режима Москвы за свободное будущее России. В очередной раз разрушен миф о том, что граждане РФ в безопасности и РФ сильна, по факту — власти годами просто разворовывали бюджет и врали, что все хорошо. Резервов у РФ для реагирования на военные кризисы нет — все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине. РФ абсолютно не защищена. В Белгородской области паника, частично идет организованная эвакуация, но большей частью происходит стихийное бегство“, — говорится в телеграм-канале военизированного формирования.
Прокремлевский телеграм-канал Mash пишет, что украинские отряды, предположительно, укрепились в районе КПП „Грайворон“ и до сих пор контролируют позиции.
Власти Украины накануне заявляли, что „с интересом наблюдают за событиями в Белгородской области России, но не имеют к ней непосредственного отношения“. 23 мая официальных комментариев по этому поводу от Украины не было.
В половине шестого вечера во вторник появилось сообщение, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о решении отменить правовой режим контртеррористической операции (КТО) на территории региона.
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