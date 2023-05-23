World Taekwondo допустила 23 россиян и белорусов для участия в ЧМ

„23 спортсмена были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трехэтапного процесса проверки, установленного World Taekwondo 3 апреля. По прибытии в Баку они должны будут подписать декларацию, обязывающую соблюдать условия участия. Регистрация двух спортсменов была отклонена из-за того, что они не соответствуют критериям“, — говорится в сообщении.



Имена спортсменов не уточняются. Inside the Games сообщает, что допуск не получили олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин, пишет РБК.



Чемпионат мира стартует в Баку 29 мая.



World Taekwondo 3 апреля объявила, что разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе. Им нужно было только пройти проверку на соответствие критериям МОК.



Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допустить на международные соревнования россиян и белорусов в индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе. Исключение сделано для тех, кто активно поддерживал боевые действия в Украине или имеет контракты с вооруженными силами и другими силовыми структурами.



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