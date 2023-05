Правда ли, что ВЭФ приказал правительствам стран мира наказывать граждан за чтение фейковых новостей в интернете?

Авторы большинства постов приводят ссылку на публикацию на сайте The People's Voice. Ранее издание носило названия Your News Wire и NewsPunch. Основное содержание этого ресурса — статьи на популярные у конспирологов темы: мировое правительство, вакцинация, политика Facebook, педофилы. Публикация о приказе ВЭФ подписана Дмитрием Бакстером. Этот автор уже упоминался в разборах „Проверено“ — на сайте NewsPunch он писал про жену Владимира Зеленского, которая якобы потратила крупную сумму в парижских бутиках. Издание, ныне известное как The People's Voice, считается одним из главных распространителей фейков в англоязычном интернете — об этом ещё несколько лет назад писали аналитики из Института Пойнтера.