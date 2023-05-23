Правда ли, что ВЭФ приказал правительствам стран мира наказывать граждан за чтение фейковых новостей в интернете?
В мае 2022 года в соцсетях стало распространяться утверждение, что в мире готовится масштабное наступление на свободу слова, за которым стоит Всемирный экономический форум. Мы решили разобраться, правда ли это.
Посты о Всемирном экономическом форуме, который якобы приказал правительствам принять новые законы против свободы слова, стали появляться в русскоязычном сегменте соцсетей в середине мая. В таких публикациях после заголовка о приказе ВЭФ арестовывать граждан, читающих фальшивые новости в интернете, сообщались и другие подробности. Якобы Всемирный экономический форум приказал „запретить независимые СМИ, сделать незаконным чтение неосновных источников новостей и заполнить тюрьмы людьми, которые делятся мнениями или статьями, признанными „ложными“ так называемыми фактографами“. В качестве примера стран, которые якобы уже начали выполнять приказ ВЭФ, приводились Канада и Ирландия. Об этом, в частности, написали Telegram-каналы „Это другое» (12500 просмотров на момент написания этого разбора), „Осторожно вакцинация» (6800) и QAnonymous (3800), а также пользователи Facebook (например, здесь и здесь).
Авторы большинства постов приводят ссылку на публикацию на сайте The People's Voice. Ранее издание носило названия Your News Wire и NewsPunch. Основное содержание этого ресурса — статьи на популярные у конспирологов темы: мировое правительство, вакцинация, политика Facebook, педофилы. Публикация о приказе ВЭФ подписана Дмитрием Бакстером. Этот автор уже упоминался в разборах „Проверено“ — на сайте NewsPunch он писал про жену Владимира Зеленского, которая якобы потратила крупную сумму в парижских бутиках. Издание, ныне известное как The People's Voice, считается одним из главных распространителей фейков в англоязычном интернете — об этом ещё несколько лет назад писали аналитики из Института Пойнтера.
Ещё интереснее история человека, рассказывающего о приказе ВЭФ в видеоролике в той же статье на сайте The People`s Voice. Это Шон Адл-Табатабаи, которого СМИ называют одним из самых влиятельных создателей фейков в мире, основатель Your News Wire. Все последние годы он активно продвигал теорию педофильского заговора, якобы организованного Хиллари Клинтон и другими влиятельными политиками из Демократической партии США, известного как Пиццагейт. На сайтах Адл-Табатабаи также совершаются постоянные информационные атаки на премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которого конспирологи называют ставленником мирового правительства.
Приказам ВЭФ посвящены многие публикации на The People`s Voice: о том, как ВЭФ якобы распорядился сократить запасы еды на планете; о легализации педофилии; о планах провести людям лоботомию, чтобы они стали передатчиками 6G. Большинство этих утверждений были рассмотрены фактчекерами и признаны фейками.
Единственное приведённое в статье The People’s Voice доказательство приказа ВЭФ о наказании за чтение фейковых новостей — это скриншот твита, якобы опубликованного аккаунтом ВЭФ в Twitter. Но в настоящем верифицированном профиле Всемирного экономического форума такой записи нет.
В публикации The People`s Voice в качестве косвенного доказательства намерений ВЭФ приведены два примера: законы, принятые в Ирландии и в Канаде. В Канаде и в самом деле 27 апреля 2023 года вступил в силу закон „О потоковом вещании“. Самым проблемным моментом обсуждения документа стала статья 4(1) — она предусматривала государственный контроль за контентом, который загружают пользователи. Вокруг этого пункта разгорелась серьёзная дискуссия: так, правоконсервативные канадские СМИ писали об атаке либерального правительства на свободу слова. Этот пункт, впрочем, исключили из законопроекта ещё в 2021 году, что вызвало недовольство многих членов Сената Канады. Сенатор Пола Саймонс, до своего избрания работавшая журналистом, объясняла, что цель поправки — как раз защитить авторские права пользователей, и уточнила, что речь никогда и не шла об атаке на свободу слова. Таким образом, никакого отношения к пользовательскому контенту этот закон не имеет, во всяком случае в окончательной редакции.
Впрочем, в канадском законодательстве действительно есть норма, предусматривающая наказание за фейки. В 181-й статье уголовного кодекса страны указано, что за распространение ложной информации, наносящей вред обществу, следует наказание до двух лет лишения свободы. Но эта статья сохранилась ещё с первой редакции уголовного кодекса, принятого в 1892 году, за 81 год до создания Всемирного экономического форума.
В Ирландии же закон ещё не принят, в парламенте республики продолжаются дебаты. К свободе чтения новостей (фейковых или нет) в интернете этот законопроект отношения не имеет. В нём идёт речь о высказываниях, провоцирующих ненависть по расовому, социальному, национальному, религиозному или гендерному признаку. Многие парламентарии назвали законопроект чересчур суровым: например, в документе указано, что преступным считается не только распространение провоцирующих ненависть высказываний, но и владение соответствующими материалами. На это, в частности, обратил внимание в Twitter сын экс-президента США Дональд Трамп-младший, определивший законопроект как „безумный“. Тем не менее, пока закон не принят, говорить о том, что в Ирландии сажают в тюрьму за чтение фейковых новостей (понятие владения материалами может трактоваться и так), не приходится.
Таким образом, в статье, ставшей первоисточником для дальнейшего распространения в соцсетях, есть несколько слоёв ложных утверждений. Во-первых, манипуляция с канадским законодательством и недавно принятым законом „О потоковом вещании“. Во-вторых, недосказанность в случае с ирландским законопроектом, который находится сейчас на стадии обсуждения и действительно подвергается критике. Наконец, заведомо ложен сам посыл о приказе Всемирного экономического форума. Конспирологи, в первых рядах которых находятся авторы статьи, считают ВЭФ как раз тем самым мировым правительством. Согласно этой теории, премьер-министр Канады Джастин Трюдо — ставленник ВЭФ, а, например, президент Франции Эмманюэль Макрон — марионетка этой организации. Это классическая теория заговора, которая подкреплена исключительно конспирологическими аргументами.
Итог: Фейк