Мнение
23.05.2023, 18:25

МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: „Я нажал красную кнопку, когда голосовали за легализацию однополых браков“

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Лаури Лаатс
Центристская партия
Прайд в Тарту, 2022 год
Прайд в Тарту, 2022 год
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Партии „Эстония 200“ нужен какой-то новый вызов, справившись с которым, партия смогла бы продемонстрировать свою мощь. Для этого прекрасно подходит, к примеру, легализация однополых браков. Поэтому члены парламентской фракция „Эстонии 200“ для формирования нужного имиджа партии считают необходимым расхаживать по зданию парламента с радужными флажками на груди, пишет депутат Рийгикогу Лаури Лаатс.

Почему я против законопроекта о равенстве браков?

В понедельник парламент в первом чтении рассмотрел законопроект об изменении Закона о семье и других законов, предполагающий предоставление права вступать в брак двум совершеннолетним, независимо от их пола, т.е., по сути, легализацию однополых браков. Я критически отношусь к этой инициативе, так как считаю, что поспешное проталкивание подобного решения лишь поляризует наше общество. Мировоззренческие противоречия обострятся, а пропасть между людьми и политиками станет еще больше. Именно поэтому я голосовал за отклонение законопроекта,

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