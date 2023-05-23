23.05.2023, 18:25
МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: „Я нажал красную кнопку, когда голосовали за легализацию однополых браков“(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Партии „Эстония 200“ нужен какой-то новый вызов, справившись с которым, партия смогла бы продемонстрировать свою мощь. Для этого прекрасно подходит, к примеру, легализация однополых браков. Поэтому члены парламентской фракция „Эстонии 200“ для формирования нужного имиджа партии считают необходимым расхаживать по зданию парламента с радужными флажками на груди, пишет депутат Рийгикогу Лаури Лаатс.