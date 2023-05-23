МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: „Я нажал красную кнопку, когда голосовали за легализацию однополых браков“

В понедельник парламент в первом чтении рассмотрел законопроект об изменении Закона о семье и других законов, предполагающий предоставление права вступать в брак двум совершеннолетним, независимо от их пола, т.е., по сути, легализацию однополых браков. Я критически отношусь к этой инициативе, так как считаю, что поспешное проталкивание подобного решения лишь поляризует наше общество. Мировоззренческие противоречия обострятся, а пропасть между людьми и политиками станет еще больше. Именно поэтому я голосовал за отклонение законопроекта,