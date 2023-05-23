Психолог назвала 5 причин, почему профессиональных спортсменов сложно сломить

Почему профессиональных спортсменов сложно сломить?

Профессиональные спортсмены обладают высокой мотивацией и целеустремленностью. Они знают, что для достижения успеха нужно много работать и не сдаваться при первой же неудаче. Развитая ментальная сила. Спортсмены умеют контролировать эмоции и стратегически мыслить. Высокий уровень тренировок и отличные физические способности. Спортсмены знают, что только упорная работа и постоянное совершенствование могут привести к успеху. Большой опыт и знания в своей области. Как правильно подготовиться к соревнованиям и как действовать в различных ситуациях. Поддержка команды. Профессиональные спортсмены уверены, что могут положиться на своих партнеров и тренеров. Это помогает им сохранять мотивацию и продолжать работать над своими целями.

Чаще всего из профессионального спорта уходят из-за травмы, реже из-за возраста и еще реже по личному, психологическому и эмоциональному состоянию. В спорт человек приходит или по большой любви или из-за чувства злости, которым управляет желание быть значимым, оцененным другими и любимым. Итак, еще одна веская причина по мнению эксперта – это чувство злости.

Злость бывает полезна. Тот, кто позволяет себе быть злым, способен быть успешным. Спортсмен борется с целью победить. Каждому человеку и не только спортсмену нравится борьба и азарт. Желание выиграть манит. Поэтому так много активностей в мире построено на эффекте борьбы: конкурсы, соревнования, игры, оценочная система в образовании или в профессии. Соревновательный момент мотивирует.

У каждого своя потребность: статус, деньги, положение, власть, звание, слава, внимание, любовь. Быть первым, чтобы папа и мама гордились. Быть лучшим, чтобы все знали, что я хороший/ая, что я достоин/достойна любви. Пока человек не закроет свою потребность, он не остановится. А как еще быстро и легко по жизни можно быть лучше всех? Спорт, пожалуй, самая доступная возможность.