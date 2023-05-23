МНЕНИЕ | Где Бахмут, там и Белгород. Как война перекинулась на российскую территорию

Однако, если верить карте deepstatemap.live — проекту украинских волонтеров — на середину дня понедельника 22 мая в спорной зоне, где идут бои, находятся несколько кварталов Бахмута на юго-западе города вдоль улиц Чайковского, Вильямса и Докучаева, а вся остальная часть города оккупирована армией РФ.

Украинские официальные лица — президент Владимир Зеленский , Генштаб ВСУ и замминистра обороны Украины Анна Маляр — эти заявления опровергли. Находясь на встрече стран Большой Семерки в Токио, Зеленский заявил, что украинские военные находятся в Бахмуте и город не захвачен Россией.

Позже заявление Пригожина о взятии Бахмута подтвердило и российское Минобороны, а Владимир Путин даже поздравил „'штурмовые отряды „Вагнер', а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции“.

В конце своего выступления Пригожин заявил, что с 25 мая выводит подразделения ЧВК „ Вагнер „ из Бахмута в некие „полевые лагеря“.

К своем заявлении он еще раз обрушился на российского министра обороны Сергей Шойгу и начальника Генштаба РФ Сергей Герасимова. Он пожаловался, что его частную армию снабжали снарядами всего на 11%, а по российским военным нормативам ее численность должна была быть в пару десятков раз больше. Видеозапись заявления заканчивается съемками водружения российских и вагнеровских флагов на развалинах Бахмута.

Вечером в субботу лидер транснациональной преступной организации ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин , стоя с российским флагом в руках на фоне разрушенного здания вокзала в Бахмуте, заявил, что город взят после 224 дней битвы. Внимательный слушатель мог расслышать на заднем плане разрывы артиллерийских снарядов. В своем заявлении Евгений Пригожин заявил, что боевики „Вагнера“ брали Бахмут добровольно и самостоятельно.

Бои под Белгородом последовали за объявлением о захвате Бахмута , которое сделал на выходных Евгений Пригожин и опровергло руководство Украины. Эксперты считают, что ситуация в Бахмут е пока не ясна. Понесенные там российской армией потери и боевые действия под Белгородом могут превратить захват Бахмута в пиррову победу.

Карта показывает, что на флангах вокруг Бахмута происходит продвижение украинских войск. Начиная с 11 мая они уверенно ликвидируют „клинья“ российской армии, выдвигавшиеся вглубь украинской обороны на глубину до 10 километров.

В воскресенье командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский заявил, что его войска все еще контролируют „незначительную“ часть Бахмута, что позволит им войти в город, когда ситуация изменится. Он завил, что украинские войска приближаются к „тактическому окружению“ города.

Это заявление подтвердила и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, ВСУ „взяли город в полуокружение“. Она также добавила, что украинские войска продолжают оборонять промышленные и инфраструктурные объекты и „захватили часть возвышенностей“.

Глава программы по оборонной политике и стратегии Международного центра обороны и безопасности в Таллине (ICDS) Тони Лоуренс заявил Delfi что считает обстановку неясной: „Несмотря на заявления Киева о том, что город еще не полностью оккупирован и возможно его окружение, стратегическое значение города ограничено. Контроль над городом не обязательно позволит одной из сторон продвигаться вперед, поскольку окружающая его местность хорошо защищена. Главная ценность Бахмута для Украины с военной точки зрения была в том, чтобы завлечь внутрь и уничтожить большое число российских солдат. Похоже, эта задача была выполнена, хотя и дорогой ценой для нее самой“.

Еще одним результатом битвы за Бахмут он считает ухудшение отношений между Кремлем и Евгением Пригожиным, что может, по его мнению иметь стратегический результат.

За два дня до объявления о взятии Бахмута, российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, известный близостью своих авторов к ФСБ (после публикации анонимные авторы канала связались с Delfi и сообщили, что не связаны с ФСБ и другими структурами системы МВД России — Ред.), сообщил, что Пригожин выводит „самые проверенные и опытные кадры“ ЧВК Вагнер в Судан, где идет гражданская война.