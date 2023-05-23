Подкрепление: сборная Латвии дозаявила защитника из Америки

Как уже сообщалось, сборной Латвии в оставшихся матчах чемпионата мира не смогут помочь защитник Робертс Мамчицс и нападающий Андрис Джериньш. Мамчицс в одном из предыдущих матчей повредил спину и пропустил игру с Казахстаном (7:0).

Джериньш не сможет принять участия в оставшихся матчах из-за травмы паха. Вместо него в заявку сборной Латвии включен 27-летний Георг Головков, который ни разу прежде не играл на взрослых чемпионатах мира, пишет Rus.delfi.lv.

В понедельник состав сборной Латвии на чемпионате мира усилил 25-летний защитник Кристианс Рубинс, который выступает в Американской хоккейной лиге. Рубинс освободился для сборной после того, как его „Калгари“ вылетел из Кубка Колдера в 1/4 финала.

Латвийской хоккейной федерации удалось вовремя оформить для Рубинса билеты на самолет и получить разрешение от „Калгари“ на выступление хоккеиста на чемпионате мира. Защитник накануне прилетел в Ригу.

Матч со сборной Казахстана на чемпионате мира пропустил и нападающий Роналдс Кениньш. По словам главного тренера сборной Харийса Витолиньша, игрок испытывал боли в спине, но его травма не столь серьезна, поэтому против Швейцарии форвард может выйти на лед.

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