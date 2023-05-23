Государство принудительно отчуждает землю, на которой стоял нарвский танк-памятник

Согласно приказу, на территории бывшего памятника у реки Нарва будет установлен дополнительный пост наблюдения. За принудительное отчуждение государство заплатит городу 1940 евро. Именно столько стоит недвижимость согласно экспертной оценке, составленной бюро недвижимости.

Городу Нарва на добровольную передачу участка дается 30 дней, то есть землю нужно передать государству не позднее 22 июня.

Если город не согласен с принудительным отчуждением, то в течение 30 дней может обжаловать приказ министра в Таллиннском административном суде.

Второго декабря прошлого года Министерство внутренних дел направило в Нарвскую городскую управу уведомление о начале процедуры приобретения земли в общественных интересах.

Горуправа ответила министерству 15 декабря и предложила обменять землю на семь объектов, находящихся в государственной собственности. Министерство с этим не согласилось, поскольку запрошенные семь объектов недвижимости находятся в ведении Министерства окружающей среды, и порекомендовало обратиться туда с соответствующим запросом.

В Министерстве внутренних дел сообщили городу, что если на их предложение не будет дан ответ до 20 марта, будет начата процедура принудительного отчуждения. В ведомстве также отметили, что для охраны государственной границы необходимо улучшить возможности пограничников по обнаружению беспилотных летательных аппаратов, в связи с чем у реки Нарва нужно установить пост наблюдения.

Нарва ответила государству 17 марта и сообщила, что горсобрание не сформулировало свою позицию и вопрос не внесен в повестку дня заседания, которое состоится 20 марта.

Поскольку Нарвская горуправа не смогла представить позицию и не вынесла вопрос на повестку заседания горсобрания, Министерству внутренних дел пришлось произвести принудительное отчуждение имущества для строительства приграничной инфраструктуры.

Райк: Нарве не следует обращаться в суд

По мнению мэра Нарвы Катри Райк, городу не надо оспаривать решение министра в суде.