IBA приостановила членство Чехии из-за турнира с боксерами из США

Американская федерация (USA Boxing) 26 апреля вышла из IBA из-за несогласия с допуском россиян на турниры. После этого IBA отстранила американцев от любых соревнований, однако USA Boxing все равно привезла спортсменов и технический персонал в чешский Усти-над-Лабем на турнир Гран-при, пишет РБК.



Несмотря на предупреждение IBA и Европейской конфедерации бокса (EUBC), чешская федерация не стала отстранять американских боксеров.



„Членство чешской боксерской ассоциации приостановлено после организации международного турнира Гран-при, в котором она разрешила участвовать не имеющим права боксерам из USA Boxing. Организация может быть полностью восстановлена, если принесет свои официальные извинения IBA и обязуется соблюдать конституцию и регламент IBA в будущем; гарантирует, что в будущем в ее мероприятиях будут участвовать только допущенные боксеры из национальных федераций-членов; будет подтверждено, что других серьезных нарушений устава и регламента IBA со стороны чешской боксерской ассоциации не будет в течение следующих шести месяцев“, — говорится в заявлении.

Кроме того, национальные организации бокса Новой Зеландии, Германии, Швеции и Нидерландов были признаны виновными в нарушении правил и положений IBA, их членство также приостановлено. Такая же мера принята и в отношении Либерийской боксерской ассоциации и Федерации бокса Экваториальной Гвинеи, которые не предоставили ежегодных отчетов в соответствии с правилами членства в IBA.



Всем национальным федерациям выдвинуты условия, при выполнении которых их членство будет восстановлено. Спортсмены отстраненных стран смогут также принимать участие в соревнованиях под эгидой IBA, однако они должны быть зарегистрированы напрямую через спортивный отдел IBA.



IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в прошлом октябре разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран. Из-за этого более десяти государств приняли решение бойкотировать чемпионаты мира. Они уже пропустили женское мировое первенство в Индии в марте и мужской чемпионат мира в Ташкенте в мае.



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