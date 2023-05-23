Фанат „Реала“ на шахматном троне: Карлсен яростно троллит оппонентов и скучает от защиты титула
„Спорт 24“ рассказывает интереснейшие страницы биографии харизматичного шахматного короля планеты Магнуса Карлсена.
„Чемпион мира по шахматам и игрок с самым высоким рейтингом всех времен“, – без лишней скромности представляет себя Карлсен в профиле в Instagram. Скандинавский вундеркинд уже в четыре года знал наизусть названия всех 436 муниципальных городов Норвегии, столицы и флаги всех стран мира. Впоследствии заинтересовался шахматами. Как рассказывал сам Магнус, главной мотивацией заняться этим видом спорта было желание обыгрывать своих сестер (их у него трое).
В шестилетнем возрасте Карлсен чуть не победил Гарри Каспарова, но партия завершилась вничью. Подняв на уши мир шахмат, Магнус... пошел наслаждаться бургерами в McDonalds.
Сейчас шахматная суперзвезда, конечно, усердно следит за своим рационом. Под влиянием сестер он стал вегетарианцем. Среди регулярно употребляемых продуктов есть авокадо, красная свёкла, тыквенные семена, зелень. На десерт он предпочитает черный шоколад. А еще делится маленьким секретом: во время партий справиться со стрессом ему иногда помогает... обычная жевательная резинка. Ведь жевание активизирует деятельность нескольких участков коры головного мозга.
В 2004 году норвежский вундеркинд в возрасте 13 лет, 4 месяцев и 27 дней стал одним из самых молодых гроссмейстеров в истории. А в 2013-м впервые завоевал мировую шахматную корону, свергнув с престола индийского чемпиона Вишванатана Ананда.
Карлсен впервые возглавил рейтинг ФИДЕ в 19 лет и стал самым молодым шахматистом мира, которому это удалось.
К слову, Вишванатан Ананд дал Магнусу прозвище Магги (самая популярная в Индии лапша). Норвежец воспринял прозвище с юмором. Мол, Ананд – экс-чемпион мира, поэтому имеет право обращаться к нему как угодно.
Вообще у Карлсена очень хорошее чувство юмора. Пятикратный чемпион мира может ошарашить соперника статистически худшим стартовым ходом, пропустить один тур, а затем все равно стать бронзовым призером турнира. Может уснуть прямо посреди партии. Притворяться, что хочет сделать ход, но в последний момент передумать и расхохотаться. Магнус не стесняется давать волю эмоциям, поэтому запросто соглашается выполнить футбольную кричалку на телекамеру.
Карлсен обожает троллить своих соперников. Может прервать онлайн-интервью, потому что голодный – и уминать свое блюдо прямо перед камерой. А любимым шахматистом из прошлого называет... трехлетнего себя. Норвежский гений любит вгонять в ступор оппонентов на пресс-конференциях, откровенно намекая, что считает себя самым сильным в мире, а игры против них – детские игрушки.
Аргументов, мягко говоря, у него достаточно. В частности, в мае 2014 года Карлсен достиг наивысшего рейтинга Эло в истории шахмат – 2882 пункта.
Среди тех, кто не сникает перед Карлсеном – украинская шахматная звезда Василий Иванчук. В частности, в 2016-м украинец побеждал норвежца на ЧМ по шахматам по рапиду и блицу, где в конце концов стал чемпионом. Церемония награждения стала вирусной. Иванчук на ходу доигрывает партию, запрыгивает на высшую ступень пьедестала, какое-то мгновение радуется, а потом снова мысленно погружается, видимо, в следующую игру. Карлсен улыбается на втором месте.
В 2022-м шахматная звезда в очередной раз шокировал спортивный мир, заявив, что в этот раз не будет защищать свой титул чемпиона мира и отказался от соревнования с россиянином Яном Непомнящим. Норвежец не собирается завершать карьеру, просто ему… неинтересно. Хотя Карлсен запросто может сыграть онлайн с рандомным шахматистам-любителем. Кстати, иногда он проводит сеансы одновременной игры, где против оппонентов выступает с завязанными глазами.
Конечно, сразиться с вундеркиндом хотят мировые знаменитости. Для еще одного гения – Билла Гейтса – партия против Карлсена завершилась за 12 секунд. Магнус обыграл его за 9 ходов.
У Карлсена есть собственное коммерческое мобильное приложение Play Magnus для компьютерных шахмат. Самая длинная серия без поражений норвежца длилась почти два года – 125 классических партий. Пока молодой поляк Ян-Кшиштоф Дуда в октябре 2020-го не одолел грозную знаменитость на турнире Norway Chess.
Карлсен владеет феноменальной памятью. Несколько лет назад ему устроили необычный челлендж: предложили вспомнить позиции в шахматных партиях, которые проходили за последние 40 лет. Это были игры не только против профессиональных шахматистов, но и деятелей шоу-бизнеса, художников. Даже была партия из „Гарри Поттера“. Магнус угадал все.
Осенью 2022-го Карлсену достался соперник, выведший чемпиона мира из равновесия. Речь о 19-летнем американце Гансе Неманне. На турнире Sinquefield Cup Неманн одолел норвежца черными, прервав его беспроигрышную серию в 53 партии. После этого шахматная звезда неожиданно снялся с турнира, а на старой странице в Twitter намекнул, что его юный оппонент жульничал.
Неманн признался, что действительно занимался читерством в 16 лет во время нерейтинговых онлайн-турниров. Ганс, конечно, возразил против обвинений и заявил, что готов раздеться догола на следующих соревнованиях, чтобы доказать отсутствие запрещенных устройств. И даже подал на шахматного короля в суд за клевету.
Самая свежая фотография, которую Карлсен опубликовал на странице в Instagram, – его фото с игроком „Челси“ Кристианом Пулишичем.
Это рекламная кампания, но тема футбола близка для шахматного гения. Во-первых, он пылкий фанат „Реала“. Во-вторых, обожает играть в Fantasy АПЛ. Это официальный виртуальный турнир, который в 2002 запустил сайт английской Премьер-лиги. Пользователям предлагают на виртуальный бюджет сформировать команду, а реальные герои на английских футбольных полях будут приносить вам очки. Карлсен настолько одержим Fantasy, что однажды даже уговорил организаторов шахматного турнира изменить расписание, чтобы смотреть матчи АПЛ в режиме реального времени.
За Магнусом в Instagram следят 1 миллион 200 тысяч фолловеров. Он подписан всего на 24 аккаунта – по этому показателю можно понять увлечение шахматного гения. Кроме уже упомянутого „Реала“, он болеет за „Манчестер Сити“. Лично знаком с суперзвездой „горожан“ Эрлингом Холандом, который является его земляком. Правда, им нужно обновить общее фото. Ведь последнее опубликовано, когда Холанд выступал за дортмундскую „Боруссию“.
Также шахматный король следит за НБА. Дружит со звездой „Голден Стэйт Уорриорз“ Клеем Томпсоном. Да и сам не прочь покидать мяч в кольцо. Иногда делает это, чтобы отвлечься перед стартом важных турниров.
В общем, Карлсен очень любит активно проводить время. Плавает, занимается легкой атлетикой, играет в футбол и теннис.
А еще шахматный король безоговорочно руководствуется правилом: слушай свое тело и не забывай об отдыхе. Он прекрасно понимает, когда следует уделить внимание релаксу. Даже если усталость застала его посреди партии.
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