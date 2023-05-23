Фанат „Реала“ на шахматном троне: Карлсен яростно троллит оппонентов и скучает от защиты титула

Вообще у Карлсена очень хорошее чувство юмора. Пятикратный чемпион мира может ошарашить соперника статистически худшим стартовым ходом, пропустить один тур, а затем все равно стать бронзовым призером турнира. Может уснуть прямо посреди партии. Притворяться, что хочет сделать ход, но в последний момент передумать и расхохотаться. Магнус не стесняется давать волю эмоциям, поэтому запросто соглашается выполнить футбольную кричалку на телекамеру.

К слову, Вишванатан Ананд дал Магнусу прозвище Магги (самая популярная в Индии лапша). Норвежец воспринял прозвище с юмором. Мол, Ананд – экс-чемпион мира, поэтому имеет право обращаться к нему как угодно.

Карлсен впервые возглавил рейтинг ФИДЕ в 19 лет и стал самым молодым шахматистом мира, которому это удалось.

В 2004 году норвежский вундеркинд в возрасте 13 лет, 4 месяцев и 27 дней стал одним из самых молодых гроссмейстеров в истории. А в 2013-м впервые завоевал мировую шахматную корону, свергнув с престола индийского чемпиона Вишванатана Ананда.

Сейчас шахматная суперзвезда, конечно, усердно следит за своим рационом. Под влиянием сестер он стал вегетарианцем. Среди регулярно употребляемых продуктов есть авокадо, красная свёкла, тыквенные семена, зелень. На десерт он предпочитает черный шоколад. А еще делится маленьким секретом: во время партий справиться со стрессом ему иногда помогает... обычная жевательная резинка. Ведь жевание активизирует деятельность нескольких участков коры головного мозга.

В шестилетнем возрасте Карлсен чуть не победил Гарри Каспарова, но партия завершилась вничью. Подняв на уши мир шахмат, Магнус... пошел наслаждаться бургерами в McDonalds.

„Чемпион мира по шахматам и игрок с самым высоким рейтингом всех времен“, – без лишней скромности представляет себя Карлсен в профиле в Instagram. Скандинавский вундеркинд уже в четыре года знал наизусть названия всех 436 муниципальных городов Норвегии, столицы и флаги всех стран мира. Впоследствии заинтересовался шахматами. Как рассказывал сам Магнус, главной мотивацией заняться этим видом спорта было желание обыгрывать своих сестер (их у него трое).

Карлсен обожает троллить своих соперников. Может прервать онлайн-интервью, потому что голодный – и уминать свое блюдо прямо перед камерой. А любимым шахматистом из прошлого называет... трехлетнего себя. Норвежский гений любит вгонять в ступор оппонентов на пресс-конференциях, откровенно намекая, что считает себя самым сильным в мире, а игры против них – детские игрушки.

Аргументов, мягко говоря, у него достаточно. В частности, в мае 2014 года Карлсен достиг наивысшего рейтинга Эло в истории шахмат – 2882 пункта.

Среди тех, кто не сникает перед Карлсеном – украинская шахматная звезда Василий Иванчук. В частности, в 2016-м украинец побеждал норвежца на ЧМ по шахматам по рапиду и блицу, где в конце концов стал чемпионом. Церемония награждения стала вирусной. Иванчук на ходу доигрывает партию, запрыгивает на высшую ступень пьедестала, какое-то мгновение радуется, а потом снова мысленно погружается, видимо, в следующую игру. Карлсен улыбается на втором месте.

В 2022-м шахматная звезда в очередной раз шокировал спортивный мир, заявив, что в этот раз не будет защищать свой титул чемпиона мира и отказался от соревнования с россиянином Яном Непомнящим. Норвежец не собирается завершать карьеру, просто ему… неинтересно. Хотя Карлсен запросто может сыграть онлайн с рандомным шахматистам-любителем. Кстати, иногда он проводит сеансы одновременной игры, где против оппонентов выступает с завязанными глазами.

Конечно, сразиться с вундеркиндом хотят мировые знаменитости. Для еще одного гения – Билла Гейтса – партия против Карлсена завершилась за 12 секунд. Магнус обыграл его за 9 ходов.

У Карлсена есть собственное коммерческое мобильное приложение Play Magnus для компьютерных шахмат. Самая длинная серия без поражений норвежца длилась почти два года – 125 классических партий. Пока молодой поляк Ян-Кшиштоф Дуда в октябре 2020-го не одолел грозную знаменитость на турнире Norway Chess.