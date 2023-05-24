ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023: Латвия пробилась в четвертьфинал чемпионата мира
В Финляндии и Латвии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Швеция уступила США (3:4 ОТ) в овертайме, Канада обыграла Чехию (3:1), Финляндия победила Данию (7:1), Швейцария проиграла Латвии (3:4 ОТ) в овертайме.
В следующем сезоне словенцы и венгры будут выступать в первом дивизионе, а их места в классе сильнейших достанутся сборным Великобритании и Польши.
Определились четвертьфинальные пары на ЧМ по хокке:.
США – Чехия – начало в 16:20
Швеция – Латвия – начало в 20:20
Швейцария – Германия – начало в 16:20
Канада – Финляндия – начало в 20:20
Матчи 1/4 финала состоятся 25 мая.
Группа А (Тампере)
Германия – Франция 5:0
Немецкая сборная вышла вперед уже на первых минутах. Отличился Александер Эль. В первом периоде Фредерик Тиффельс удвоил преимущество сборной Германии.
В начале второго периода Петерка забросил третью шайбу. В начале третьего периода четвёртую шайбу забросил Даниэль Фишбух, а потом Максимилиан Кастнер установил окончательный счёт — 5:0.
Уже известен и ее соперник по 1/4 финала - это Швейцария, как победитель рижской группы.
Швеция – США 3:4
На 14-й минуте второго периода Конор Гарланд вывел сборную США вперёд. В конце периода Лэйн Хатсон удвоил преимущество американцев.
На 15-й минуте третьего периода Лео Карлссон сократил отставание в счете. На 18-й минуте периода Тимоти Лильегрен сделал счёт 3:3.
В овертайме Дилан Сэмберг принес победу сборной США.
Финляндия – Дания 7:1
Турнирная таблица группы А:
Группа В (Рига)
Словакия – Норвегия 4:1
Со своей задачей Словакия справилась. Первая шайба в воротах не имевших турнирной мотивации норвежцев влетела на 4-й минуте. Паник сделал передачу из-за ворот, Хривик кистевым броском попал под перекладину. Вскоре Цехларик оказался самым расторопным на „пятачке“ и сыграл на добивании - 2:0. А потом Лантоши подхватил шайбу в своей зоне, на скорости промчался через всю площадку и переиграл Хаукеланна - 3:0.
Норвегия сократила отставание до 1:3, и с 57-й минуты стала играть в шесть полевых. Такой ситуацией воспользовался Паник, дальним броском поразивший пустую „рамку“ - 4:1.
Канада – Чехия 3:1
Швейцария – Латвия 3:4 (ОТ)
Основное время матча завершилось со счетом 3:3. Сборная Латвии набрала одно очко и пробилась в четвертьфинал. А победа в овертайме стала вишенкой на торте. После удаления Ричарда у швейцарцев Балинскис поперечной передачей нашел на точке вбрасывания Балцерса, который с кистей отправил шайбу в сетку точно над щитком вратаря.
Сборная Латвии сыграет в 1/4 финала чемпионата мира в пятый раз. Ранее она доходила до этой стадии в 2000, 2004, 2009 и 2018 годах. За выход в полуфинал команда Харийса Витолиньша поспорит со сборной Швеции 25 мая.
Турнирная таблица группы В:
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