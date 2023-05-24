ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023: Латвия пробилась в четвертьфинал чемпионата мира

Швеция уступила США (3:4 ОТ) в овертайме, Канада обыграла Чехию (3:1), Финляндия победила Данию (7:1), Швейцария проиграла Латвии (3:4 ОТ) в овертайме.

В следующем сезоне словенцы и венгры будут выступать в первом дивизионе, а их места в классе сильнейших достанутся сборным Великобритании и Польши.

Определились четвертьфинальные пары на ЧМ по хокке:.

США – Чехия – начало в 16:20

Швеция – Латвия – начало в 20:20

Швейцария – Германия – начало в 16:20

Канада – Финляндия – начало в 20:20

Матчи 1/4 финала состоятся 25 мая.

Группа А (Тампере)

Германия – Франция 5:0

Немецкая сборная вышла вперед уже на первых минутах. Отличился Александер Эль. В первом периоде Фредерик Тиффельс удвоил преимущество сборной Германии.

В начале второго периода Петерка забросил третью шайбу. В начале третьего периода четвёртую шайбу забросил Даниэль Фишбух, а потом Максимилиан Кастнер установил окончательный счёт — 5:0.

Уже известен и ее соперник по 1/4 финала - это Швейцария, как победитель рижской группы.

Швеция – США 3:4

На 14-й минуте второго периода Конор Гарланд вывел сборную США вперёд. В конце периода Лэйн Хатсон удвоил преимущество американцев.

На 15-й минуте третьего периода Лео Карлссон сократил отставание в счете. На 18-й минуте периода Тимоти Лильегрен сделал счёт 3:3.

В овертайме Дилан Сэмберг принес победу сборной США.

Финляндия – Дания 7:1

Турнирная таблица группы А:

Группа В (Рига)

Словакия – Норвегия 4:1

Со своей задачей Словакия справилась. Первая шайба в воротах не имевших турнирной мотивации норвежцев влетела на 4-й минуте. Паник сделал передачу из-за ворот, Хривик кистевым броском попал под перекладину. Вскоре Цехларик оказался самым расторопным на „пятачке“ и сыграл на добивании - 2:0. А потом Лантоши подхватил шайбу в своей зоне, на скорости промчался через всю площадку и переиграл Хаукеланна - 3:0.

Норвегия сократила отставание до 1:3, и с 57-й минуты стала играть в шесть полевых. Такой ситуацией воспользовался Паник, дальним броском поразивший пустую „рамку“ - 4:1.

Канада – Чехия 3:1