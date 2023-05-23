СЕГОДНЯ | Момент истины на ЧМ по хоккею 2023: кому достанутся последние путевки в плей-офф?
Сегодня на чемпионате мира по хоккею завершается групповой этап турнира. На две путевки в плей-офф претендуют сразу четыре сборные. В Тампере последнюю путевку оспаривают Германия и Дания, в Риге — Латвия и Словакия.
Швеция сыграет с США, Канада – с Чехией, Финляндия – с Данией, Швейцария будет противостоять Латвии.
Турнирные расклады перед последним туром
Шесть команд, обеспечившие выход в плей-офф — это Швейцария, США, Чехия, Швеция, Канада и Финляндия.
На две оставшиеся путевке в плей-офф претендуют сразу четыре сборные: в группе А борьбу ведут Германия и Дания, в группе В заочно соперничают Латвия и Словакия.
Группа А (Тампере)
Германия – Франция 12:20
В Тампере немцам достаточно набрать 2 очка против французов, чтобы попасть в плей-офф с четвертого места. Если Германия вдруг проиграет, то небольшой шанс появляется у Дании, которой тогда потребуется обыграть Финляндию.
Швеция – США 16:20
Шведы и американцы в очном споре разыграют первое место в группе А. Для финнов же последний матч турнирного значения не имеет — им не сдвинуться с третьей строки.
Финляндия – Дания 20 :20
Турнирная таблица группы А:
Группа В (Рига)
Словакия – Норвегия 12:20
В Риге очень многое решает первый матч дня. Словакии надо в основное время побеждать лишенную турнирной мотивации Норвегию, чтобы сравняться с Латвией и претендовать на выход из группы. Если Словакия теряет хотя бы одно очко, то остается за бортом плей-офф, а Латвия - заранее с путевкой в четвертьфинал.
Если же словаки со своей задачей справятся, то судьба четвертого места решится в поединке Латвии и Швейцарии: хозяевам достаточно будет набрать одно очко.
При возможном равенстве очков (по 11) Словакия в итоговой таблице будет выше Латвии за счет победы в очном матче (2:1).
Канада – Чехия 16:20
Победитель матча Чехия — Канада финиширует вторым, проигравший - либо третьим, либо четвертым.
Швейцария – Латвия 20:20
При определенных раскладах сборная Латвии может подняться с четвертого места на третье. Для этого ей надо обыграть швейцарцев и тогда хозяева окажутся выше проигравшего в основное время в паре Чехия — Канада.
Турнирная таблица группы В:
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