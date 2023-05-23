СЕГОДНЯ | Момент истины на ЧМ по хоккею 2023: кому достанутся последние путевки в плей-офф?

Швеция сыграет с США, Канада – с Чехией, Финляндия – с Данией, Швейцария будет противостоять Латвии.

Турнирные расклады перед последним туром

Шесть команд, обеспечившие выход в плей-офф — это Швейцария, США, Чехия, Швеция, Канада и Финляндия.

На две оставшиеся путевке в плей-офф претендуют сразу четыре сборные: в группе А борьбу ведут Германия и Дания, в группе В заочно соперничают Латвия и Словакия.

Группа А (Тампере)

Германия – Франция 12:20

В Тампере немцам достаточно набрать 2 очка против французов, чтобы попасть в плей-офф с четвертого места. Если Германия вдруг проиграет, то небольшой шанс появляется у Дании, которой тогда потребуется обыграть Финляндию.

Швеция – США 16:20

Шведы и американцы в очном споре разыграют первое место в группе А. Для финнов же последний матч турнирного значения не имеет — им не сдвинуться с третьей строки.

Финляндия – Дания 20 :20

Турнирная таблица группы А:

Группа В (Рига)

Словакия – Норвегия 12:20

В Риге очень многое решает первый матч дня. Словакии надо в основное время побеждать лишенную турнирной мотивации Норвегию, чтобы сравняться с Латвией и претендовать на выход из группы. Если Словакия теряет хотя бы одно очко, то остается за бортом плей-офф, а Латвия - заранее с путевкой в четвертьфинал.

Если же словаки со своей задачей справятся, то судьба четвертого места решится в поединке Латвии и Швейцарии: хозяевам достаточно будет набрать одно очко.

При возможном равенстве очков (по 11) Словакия в итоговой таблице будет выше Латвии за счет победы в очном матче (2:1).

Канада – Чехия 16:20

Победитель матча Чехия — Канада финиширует вторым, проигравший - либо третьим, либо четвертым.

Швейцария – Латвия 20:20

При определенных раскладах сборная Латвии может подняться с четвертого места на третье. Для этого ей надо обыграть швейцарцев и тогда хозяева окажутся выше проигравшего в основное время в паре Чехия — Канада.

Турнирная таблица группы В:

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