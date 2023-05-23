Футбол
23.05.2023, 09:51

Итальянский футболист погиб в Амстердаме из-за падения в канал

 
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Голландская полиция начала расследование обстоятельств смерти 24-летнего итальянского футболиста Габриэле Галлани, который во время ночной прогулки упал в канал в Амстердаме, сообщает ParmaToday.

В ночь на 20 мая 24-летний Галлани гулял в районе Кловенирсбургваль, где расположено много ночных клубов, отстал от друзей и упал в канал, предположительно, в результате несчастного случая.

После получения сигнала об упавшем в воду человеке на место прибыли спасатели, в том числе водолазы, машины скорой помощи и санавиация. Мужчину достали из воды в критическом состоянии и отправили в больницу, где он через несколько часов скончался.

Полиция ищет свидетелей инцидента.

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