Итальянский футболист погиб в Амстердаме из-за падения в канал

В ночь на 20 мая 24-летний Галлани гулял в районе Кловенирсбургваль, где расположено много ночных клубов, отстал от друзей и упал в канал, предположительно, в результате несчастного случая.



После получения сигнала об упавшем в воду человеке на место прибыли спасатели, в том числе водолазы, машины скорой помощи и санавиация. Мужчину достали из воды в критическом состоянии и отправили в больницу, где он через несколько часов скончался.



Полиция ищет свидетелей инцидента.



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