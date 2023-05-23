Прорыв „диверсантов“ в Белгородской области. В ходе эвакуации умерла пожилая женщина, еще два человека ранены

„Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой“, — написал Гладков, добавив, что выражает самые искренние соболезнования близким покойной, и пообещав оказать ее родственникам всю необходимую помощь.

Также Гладков сообщил, что, по состоянию на утро 23 мая, „продолжается зачистка территории“ силами Минобороны РФ и местных силовых структур. Эвакуировавшимся жителям, подчеркнул он, пока не стоит возвращаться домой. „Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно“, — написал Гладков.

Помимо этого глава Белгородской области рассказал, что, по имеющимся данным, „в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей“. Раненные — семейная пара из Глотово.

„У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока — тяжелая, мужчина с ранениями брюшной клетки в состоянии средней степени тяжести. Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается“

Прорыв под Белгородом застал РФ врасплох

Ситуация в Белгородской области спровоцировала в российском информационном пространстве панику, фракционность и несогласованность. Это все свидетельствует о том, что пропагандистская машина испытала значительные информационные потрясения. Об этом, как отмечает „Униан“, сообщается в отчете Института изучения войны (ISW). Каждый из так называемых „военкоров“ и блогеров делали собственные предположения относительно налета на Белгородскую область.

Некоторые провоенные блогеры зациклились на том, что „РДК“ и „ЛСР“ состоят в основном из россиян, назвали их предателями России, обвинив в работе на ГУР. В то же время несколько военкоров предположили, что атака была целенаправленной информационной операцией, которая имела целью отвлечь внимание от якобы захвата Бахмута и посеять панику в российском информационном пространстве.