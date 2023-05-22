ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (453-й день) | „Атака диверсантов“ в Белгородской области. США планируют предложить Украине вместо членства в НАТО гарантии безопасности. Бои в Бахмуте продолжаются
Подводим итоги 453-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее - на основании онлайна „Медузы“.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в приграничные районы Белгородской области зашла „диверсионно-разведывательная группа ВСУ“.
„Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника“, - написал он в своем телеграм-канале.
Российские и украинские телеграм-каналы ранее сообщили, что утром в понедельник в приграничный Грайворонский городской округ вторглись военные ВСУ, в результате чего начались бои в районе населенных пунктов Дроновка, Глотово, Козинка и Гора-Подол. Сообщалось, что на территорию контрольно-пропускного пункта „Грайворон“ заехал украинский танк. Эта информация не подтверждена
По данным губернатора, в результате „диверсии“ пострадали восемь человек.
В украинской разведке утверждают, что в рейде в Белгородской области участвуют исключительно „оппозиционно настроенные граждане России, которые готовы к вооруженной борьбе с преступным режимом Путина“. В офисе президента Украины заявили, что „изучают ситуацию, но не имеют к ней непосредственного отношения“.
Источники Baza и Shot сообщают, что в результате боёв в Грайвороновском районе Белгородской области „убиты 39 диверсантов, несколько человек взяты в плен“.
МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина. Ранее против него возбудили дело об оправдании терроризма за комментарии, „оправдывающие теракт на Крымском мосту“.
Сообщалось также, что по месту регистрации актера в Москве прошел обыск. В то же время телеграм-канал Baza писал, что Панин живет в Испании с 2020 года.
Делегация лидеров шести африканских стран планирует в июне посетить Киев и Москву, чтобы инициировать мирные переговоры, пишет Associated Press со ссылкой на международного переговорщика Жан-Ива Оливье.
В делегацию войдут президенты ЮАР, Египта, Сенегала, Конго, Уганды и Замбии.
Сообщается, что переговорщик прибыл в Москву 21 мая и вскоре поедет в Киев. Переговоры были одобрены США, ООН, ЕС, Китаем и Африканским союзом.
Планируется обсудить поставки большего количества зерна и обмен пленными.
В Волгограде суд арестовал 19-летнего Никиту Журавеля по делу об оскорблении чувств верующих.
Ранее его задержали по подозрению в сжигании Корана на камеру. По версии следствия, он сделал это „по указанию спецслужб Украины“.
Российские военные наносили удары по Харькову и Харьковской области, заявил глава региона Олег Синегубов. Харьковские телеграм-каналы сообщали о взрывах.
Венгрия будет выступать против любых санкций, касающихся сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании со своими коллегами из стран ЕС в Брюсселе.
Министры иностранных дел стран Евросоюза 22 мая провели встречу, на которой обсуждался в том числе одиннадцатый пакет санкций против России. К каким-то решениям они не пришли, сказал Сийярто.
США планируют предложить Украине вместо членства в НАТО гарантии безопасности по израильской модели, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, США и Европа готовы предоставить Украине гарантии на передовые технологии и оружие. По сути „израильская модель“ - это максимальное сотрудничество в области безопасности и поставки оружия без формальных обязательств участия в войне. При этом Украина хочет уже на ближайшем самите НАТО в июле получить план по гарантиям безопасности.
Что происходит в Бахмуте. Версия замминистра обороны Украины Анны Маляр
Ситуация „существенно не изменилась“, продолжаются бои. ВСУ продолжает контролировать „определенные объекты и частный сектор в районе „Самолет“. Отряды ЧВК Вагнера „совершают зачистку в районах города, взятых под контроль“. Идет борьба „за определенные высоты на флангах“ на севере и юге от Бахмута.
ФСБ объявила о задержании мужчины, который якобы планировал теракты в Оренбургской области
Как утверждает ведомство, гражданин РФ 1997 года рождения (его имя не называется) „по указанию украинских спецслужб осуществлял подготовку поджогов“ на железной дороге, в военкомате и в отделе ФСБ России в Орске.
По данным ФСБ, после поджогов подозреваемый „планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации“.
Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта.