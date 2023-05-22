ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (453-й день) | „Атака диверсантов“ в Белгородской области. США планируют предложить Украине вместо членства в НАТО гарантии безопасности. Бои в Бахмуте продолжаются

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в приграничные районы Белгородской области зашла „диверсионно-разведывательная группа ВСУ“.

„Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника“, - написал он в своем телеграм-канале.

Российские и украинские телеграм-каналы ранее сообщили, что утром в понедельник в приграничный Грайворонский городской округ вторглись военные ВСУ, в результате чего начались бои в районе населенных пунктов Дроновка, Глотово, Козинка и Гора-Подол. Сообщалось, что на территорию контрольно-пропускного пункта „Грайворон“ заехал украинский танк. Эта информация не подтверждена

По данным губернатора, в результате „диверсии“ пострадали восемь человек.

В украинской разведке утверждают, что в рейде в Белгородской области участвуют исключительно „оппозиционно настроенные граждане России, которые готовы к вооруженной борьбе с преступным режимом Путина“. В офисе президента Украины заявили, что „изучают ситуацию, но не имеют к ней непосредственного отношения“.

Источники Baza и Shot сообщают, что в результате боёв в Грайвороновском районе Белгородской области „убиты 39 диверсантов, несколько человек взяты в плен“.

МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина. Ранее против него возбудили дело об оправдании терроризма за комментарии, „оправдывающие теракт на Крымском мосту“.

Сообщалось также, что по месту регистрации актера в Москве прошел обыск. В то же время телеграм-канал Baza писал, что Панин живет в Испании с 2020 года.

Делегация лидеров шести африканских стран планирует в июне посетить Киев и Москву, чтобы инициировать мирные переговоры, пишет Associated Press со ссылкой на международного переговорщика Жан-Ива Оливье.