Правда ли, что глава украинской разведки пообещал убить всех крымчан?
В середине мая 2023 года российские СМИ сообщили, что начальник Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов пообещал „убить три миллиона крымчан“. Мы проверили, делал ли он подобное заявление.
Сообщается, что в интервью журналисту Дмитрию Комарову Буданов заявил, что задача ГУР — это физическая ликвидация крымчан. Материалы с подобными формулировками опубликовали крымское подразделение РИА „Новости“, „Взгляд», „Аргументы и факты», „Новости Севастополя», EADaily и множество других сайтов. Ещё до публикаций в СМИ этот сюжет распространился в Twitter, Telegram и „ВКонтакте». В некоторых заметках заголовки звучат максимально пугающе, например: „Глава украинской разведки пообещал казнить каждого крымчанина». В материалах федеральных СМИ при этом зачастую не приводится само видеоинтервью или ссылка на него, а цитата, приписываемая Буданову, подаётся в контексте реакции на этот инфоповод депутата Госдумы Михаила Шеремета, который назвал главу ГУР зомби. Сообщения в соцсетях содержат короткое видео, в котором, отвечая на вопрос Комарова о трёх миллионах жителей Крыма, Буданов говорит, что „это люди с видоизменённой психикой“. Затем Комаров задаёт вопрос: „И что с ними делать?“, на который Буданов якобы отвечает: „Привлечение к справедливой ответственности. Справедливая ответственность в нашем понимании для определённых людей — только физическое устранение“.
Интервью с Будановым было опубликовано на YouTube-канале Комарова 19 мая. Распространившийся вскоре в соцсетях ролик смонтирован из разных частей записи. Отвечая на вопрос о жителях Крыма, Буданов говорит (38:08) о „трёх миллионах человек, которые девять лет находились под влиянием пропаганды“ и рассуждает о том, как реинтегрировать их в украинское общество после победы.
Буданов: Работы будет много.
Комаров: Помимо того что три миллиона не очень лояльных людей вернётся…
Буданов: Это не „не очень лояльные люди“, это люди с изменённой психикой уже. Даже не идеологией, психикой.
Комаров: И что с ними делать?
Буданов: Тех, кого можно, перевоспитывать.
Комаров: Кнутом или пряником?
Буданов: Всем. И кнутом, и пряником. Одно без другого не работает.
Фраза про „физическое уничтожение“ звучит на 19 минут ранее, в ответе на совершенно другой вопрос (19:03).
Комаров: Мы знаем уже некоторые лица людей, которые творили зверства в Буче. И вы опубликовали их в том числе…
Буданов: „Книга палачей“, да, она обновляется…
Комаров: Даже на сайте ГУРа есть раздел „Враги“. Какие дальнейшие планы?
Буданов: Очень просто. Привлечение к справедливой ответственности. Справедливой ответственностью в нашем понимании для отдельных людей, за их поступки, может быть только их физическое уничтожение.
Из-за монтажа эти два отрывка создают пару „вопрос — ответ“, которой не существовало в реальности.
Несмонтированный фрагмент интервью со словами Буданова о жителях Крыма и их „перевоспитании“ стал распространяться спустя несколько часов после выхода видео на канале Комарова, одним из первых его опубликовал Telegram-канал „Новое издание».
Текстовое искажение, вероятно, появляется в перепостах в ночь на 20 мая — например, запись в канале „Кирилл Фёдоров / Война история оружие“ начинается с фразы „Буданов анонсирует геноцид в случае захода на территории ЛДНР и Крыма“. Уже к полудню появляется смонтированное видео, из которого вырезано довольно пространное рассуждение Буданова о будущей реинтеграции крымчан, а на его место вставлена часть ответа на вопрос Комарова о Буче. В этом виде впервые ролик, по всей видимости, был опубликован в Telegram-канале „ЗеРада“ и уже оттуда начал виральное путешествие по СМИ.
Таким образом, в основе многочисленных публикаций в СМИ и соцсетях, а также громких комментариев российских должностных лиц лежит ролик, смонтированный из ответов Буданова на два разных вопроса.
Итог: Фейк