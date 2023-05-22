Правда ли, что глава украинской разведки пообещал убить всех крымчан?

Фраза про „физическое уничтожение“ звучит на 19 минут ранее, в ответе на совершенно другой вопрос ( 19:03 ).

Буданов: Всем. И кнутом, и пряником. Одно без другого не работает.

Буданов: Это не „не очень лояльные люди“, это люди с изменённой психикой уже. Даже не идеологией, психикой.

Комаров: Помимо того что три миллиона не очень лояльных людей вернётся…

Интервью с Будановым было опубликовано на YouTube-канале Комарова 19 мая. Распространившийся вскоре в соцсетях ролик смонтирован из разных частей записи. Отвечая на вопрос о жителях Крыма, Буданов говорит ( 38:08 ) о „трёх миллионах человек, которые девять лет находились под влиянием пропаганды“ и рассуждает о том, как реинтегрировать их в украинское общество после победы.

Комаров: Мы знаем уже некоторые лица людей, которые творили зверства в Буче. И вы опубликовали их в том числе…

Буданов: „Книга палачей“, да, она обновляется…

Комаров: Даже на сайте ГУРа есть раздел „Враги“. Какие дальнейшие планы?

Буданов: Очень просто. Привлечение к справедливой ответственности. Справедливой ответственностью в нашем понимании для отдельных людей, за их поступки, может быть только их физическое уничтожение.

Из-за монтажа эти два отрывка создают пару „вопрос — ответ“, которой не существовало в реальности.

Несмонтированный фрагмент интервью со словами Буданова о жителях Крыма и их „перевоспитании“ стал распространяться спустя несколько часов после выхода видео на канале Комарова, одним из первых его опубликовал Telegram-канал „Новое издание».

Текстовое искажение, вероятно, появляется в перепостах в ночь на 20 мая — например, запись в канале „Кирилл Фёдоров / Война история оружие“ начинается с фразы „Буданов анонсирует геноцид в случае захода на территории ЛДНР и Крыма“. Уже к полудню появляется смонтированное видео, из которого вырезано довольно пространное рассуждение Буданова о будущей реинтеграции крымчан, а на его место вставлена часть ответа на вопрос Комарова о Буче. В этом виде впервые ролик, по всей видимости, был опубликован в Telegram-канале „ЗеРада“ и уже оттуда начал виральное путешествие по СМИ.

Таким образом, в основе многочисленных публикаций в СМИ и соцсетях, а также громких комментариев российских должностных лиц лежит ролик, смонтированный из ответов Буданова на два разных вопроса.