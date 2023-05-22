Медвежонок погиб, сражаясь за свою жизнь

Охотники получили сообщение от Департамента окружающей среды о трупе медведя и отправились туда выведать подробности.

По словам местных охотников, они не смогли найти труп по координатам, но неприятный запах выдавал местоположение. Большая часть туши уже разложилась.

„При первом осмотре кажется, что это дело рук более крупного медведя так как кто-то перегрыз горло, а на боку виднеются следы от когтей. Так что можно предположить, что это, скорее всего, была борьба за выживание, в которой победил более крупный медведь“, - сказал местный охотник Тойво Кукк.

Тело охотники закопали в соответствии с требованиями. Из-за того что труп разложился, взять образцы не удалось.

В мире медведей время от времени случается, что крупные самцы убивают незнакомых им медвежат.

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