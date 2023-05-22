Мнение
22.05.2023, 18:29

МНЕНИЕ | Белгородчина полностью оголена перед военной угрозой

 
В Белгородской области идут бои, жители спешно эвакуируются
Сергей Ковальченко
журналист
Скриншот из видео
Скриншот из видео
ФОТО: Meduza

В феврале 2022 года Россия объявляла о том, что захватит Киев за трое суток. Прошло 15 месяцев и теперь какие-то диверсионные группы ведут бои уже на территории России, отмечает журналист Сергей Ковальченко.

Масштабные бои развернулись на территории Белгородской области в понедельник 22 мая 2023 года. Военные зашли в регион со стороны Украины через погранпункт „Гайворон“ в сопровождении боевой техники. Сейчас, по сообщениям СМИ и ТГ-каналов бои идут в трех населенных пунктах белгородчины. Российская сторона подтянула в район боевых действий бронетехнику и вертолеты. В середине дня проснулся Кремль, и Дмитрий Песков сообщил, что „Путин в курсе“ боев в Белгородской области и о „выдавливании диверсионных групп противника с российской территории“.

В феврале 2022 года Россия объявляла о том, что захватит Киев за трое суток. Прошло 15 месяцев и теперь какие-то диверсионные группы ведут бои уже на территории России. Страшно представить, где будут воевать эти диверсанты примерно через год и не придется ли в мае 2024 вытеснять их из Подмосковья?

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