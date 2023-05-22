МНЕНИЕ | Белгородчина полностью оголена перед военной угрозой

Масштабные бои развернулись на территории Белгородской области в понедельник 22 мая 2023 года. Военные зашли в регион со стороны Украины через погранпункт „Гайворон“ в сопровождении боевой техники. Сейчас, по сообщениям СМИ и ТГ-каналов бои идут в трех населенных пунктах белгородчины. Российская сторона подтянула в район боевых действий бронетехнику и вертолеты. В середине дня проснулся Кремль, и Дмитрий Песков сообщил, что „Путин в курсе“ боев в Белгородской области и о „выдавливании диверсионных групп противника с российской территории“.