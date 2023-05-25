„Кто с кем спит? Кто от кого рожает?“ Обвиняемая во взяточничестве судья разнесла прокуратуру и КаПо в пух и прах

„Я не злоупотребляла своей репутацией, — так начала судья Эвели Вавренюк свою последнюю речь в Харьюском уездном суде на прошлой неделе. — Я по-прежнему верна идее верховенства закона в Эстонской Республике“.

Государственная прокуратура требует, чтобы в качестве наказания Вавренюк назначили пять лет лишения свободы. Из них три месяца должны быть отбыты немедленно, а остальные — условно.

Вавренюк просила ее оправдать, поскольку она не брала взяток и не совершала иных преступлений. Она назвала суд над собой „социальным экспериментом“ и „испытаниями личности“, проводимыми прокуратурой.

Свое последнее слово Вавренюк произносила стоя. Спустя два часа выступления председательствующая на слушаниях судья Катре Полякова предложила объявить перерыв. Вавренюк отказалась и выступала еще час.

Три часа гневных речей

Практически вся речь Вавренюк состояла из обвинений в адрес Полиции безопасности и прокуратуры, которые расследовали ее дело.