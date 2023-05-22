Шведская сборная по хоккею раскритиковала лёд в Тампере: он опасен для жизни

„Надеюсь, они исправят эту проблему сегодня. В противном случае это будет опасно для жизни“, — сказал Линус Юханссон шведской газете Expressen.

Шведская сборная не смогла тренироваться на льду „Нокиа-Арены“ в понедельник утром из-за трещины во льду в несколько сантиметров. Кроме того, площадка была очень неровная в нескольких местах.

Шведской команде можно было тренироваться только на одной половине хоккейной площадки. Над опасными местами расставили ведра и конусы.

Помимо Юханссона, плохое состояние льда публично раскритиковал датчанин Николай Элерс, играющий в НХЛ. Нападающий „Виннипег Джетс“ также обнаружил те же проблемы во время тренировки своей команды в понедельник.

„На этом льду играть нельзя. Это моя честная оценка, это слишком опасно“, — сказал Элерс финскому MTV.

Плохое состояние льда на Нокиа Арене уже привлекло внимание нескольких игроков. Неоднократно упоминалось, что лед в Тампере слишком мягкий.

Хенна Мальмберг, отвечающая за коммуникацию чемпионата мира по хоккею, подтвердила Iltaleh, что лед будет отремонтирован перед сегодняшними играми.

„Этот вопрос будет рассмотрен во второй половине дня“, — сказал она.

Игра между Швецией и Данией начнется в понедельник в 16:20. Швеция на данный момент находится на втором месте в группе А с 14 очками после США (18 очков), Дания (8 очков) занимает пятое место.

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