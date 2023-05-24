24.05.2023, 17:18
Разбираемся: какое пособие поможет привести свой дом в порядок?
В пособиях, предусмотренных для реновации домов, немудрено запутаться: кажется, что их много и что уж тут скрывать — ориентироваться в них может показаться делом безнадежным.
Но не стоит отказываться от мысли о реконструкции дома! Приведенная ниже короткая анкета от KredEx поможет вам понять, какое пособие подходит для вашего дома, и тут же перенаправит на сайт, где можно найти исчерпывающую дополнительную информацию.
О 8 этапах планирования, которые помогут провести реконструкцию многоквартирного дома, читайте ЗДЕСЬ.
Узнайте подробнее о различных пособиях!
Смотрите подробнее: kredex.ee/ru/kodudkorda, kredex.ee/ru/planeerimine