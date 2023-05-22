Мнение
22.05.2023, 15:07

МНЕНИЕ | Переход на эстонский язык: страдают все!

 
Министерство образования не понимает нужды учителей
Александр Мартынов
преподаватель взрослых, колумнист
Переход на эстонский язык образования - реальность?
Переход на эстонский язык образования - реальность?
ФОТО: Delfi Meedia

План перехода на эстонский язык образования лишь на бумаге выглядит гладко. Преподаватель взрослых Александр Мартынов отмечает, что Министерство образования не заботится о качестве образования и не понимает нужды ни учителей, ни учеников.

Как известно, 17 и 18 мая в Ида-Вирумаа состоялись инфочасы для родителей и учителей по вопросам, связанным с переходом обучения на эстонский язык. Несмотря на значительное количество прибывших чиновников, выводы часто сводились к тому, что всё должен регулировать, решать и организовывать директор школы. Правда, становится любопытно, что тогда делают чиновники Министерства рбразования?

На этом инфочасе чиновники Министерства образования рекомендовали ознакомиться с информацией, имеющейся на их сайте, где обозначен ряд часто встречающихся вопросов, на которые на этой же странице Министерство даёт ответы. Что же там?

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