22.05.2023, 15:07
МНЕНИЕ | Переход на эстонский язык: страдают все!
Министерство образования не понимает нужды учителей
ФОТО: Delfi Meedia
План перехода на эстонский язык образования лишь на бумаге выглядит гладко. Преподаватель взрослых Александр Мартынов отмечает, что Министерство образования не заботится о качестве образования и не понимает нужды ни учителей, ни учеников.
Как известно, 17 и 18 мая в Ида-Вирумаа состоялись инфочасы для родителей и учителей по вопросам, связанным с переходом обучения на эстонский язык. Несмотря на значительное количество прибывших чиновников, выводы часто сводились к тому, что всё должен регулировать, решать и организовывать директор школы. Правда, становится любопытно, что тогда делают чиновники Министерства рбразования?