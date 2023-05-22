МНЕНИЕ | Переход на эстонский язык: страдают все!

Как известно, 17 и 18 мая в Ида-Вирумаа состоялись инфочасы для родителей и учителей по вопросам, связанным с переходом обучения на эстонский язык. Несмотря на значительное количество прибывших чиновников, выводы часто сводились к тому, что всё должен регулировать, решать и организовывать директор школы. Правда, становится любопытно, что тогда делают чиновники Министерства рбразования?