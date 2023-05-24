Что стало с самым дорогим пансионатом в Нарва-Йыэсуу?

Пансионат „Ирэн“ был построен знаменитым петербургским архитектором Стефаном Петровичем Галензовским в качестве собственной дачи. Проект это чудесного здания в стиле деревянной готики разработал сам Галензовский. Оно находилось на Губернаторской улице в Гунгербурге (современная улица Я. Поска).

Свое название пансионат получил в честь рано умершей дочери архитектора Ирины. Позднее его жена превратила дачу в самый дорогой и комфортабельный пансионат в Гунгербурге.

В пансионате в каждой комнате были французские кровати, водопровод, ванные, электрический звонок. Постояльцам открывался очень красивый вид на реки Нарову и Россонь, а также на залив. Рядом с пансионатом располагался величественный Владимирский храм.

На кухне трудился шеф- повар из Франции и в ресторане подавали самые изысканные блюда, в том числе и „рыжики“, приготовленные по знаменитому царскому рецепту, которые любил Александр III. Однако, по воспоминаниям Вениамина Петровича Семёнова-Тян-Шанского, который в 1907 году отдыхал в Гунгербурге, в пансионате подавали такие микроскопические порции, что он шёл каждый раз после обеда к друзьям, где его докармливали.

В пансионате было 20 фешенебельных комнат и отдых в нем могли позволить себе только очень богатые люди. На своих экскурсиях по Гунгербургу я показываю сохранившуюся обеденную тарелку с голубой каемочкой из ресторана пансионата „ИРЭН“, которая чудом сохранилась.

В 1930-е годы в здании пансионата располагался дом отдыха полицейских, а во время Второй мировой войны дом отдыха офицеров вермахта. В ходе военных действие в июле 1944 года здание пансионата было разрушено, так как находилось у самой реки, где проходила линия фронта.

В 2015 году инициативной группой горожан в Нарва-Йыэсуу было принято решение восстановить то место, где находился вход в знаменитый в прошлом пансионат: была реконструирована лестница и фонтан, который располагался у подножия здания.

По обеим сторонам от лестницы установлены две небольшие фигуры в виде сидящих львов. В наши дни летом это замечательное место используется для проведения поэтических вечеров и других культурных мероприятий.